Ударени кораби край България:

След като възроди кариерата си в ЦСКА: Отбори от италианския елит дебнат Сенси

04 ноември 2026, 13:28 часа 555 прочитания 0 коментара

През лятото Стефано Сенси премина в ЦСКА от кипърския Анортосис срещу 200 000 евро. В родната му Италия този трансфер не се прие добре, като медиите на Ботуша не написаха добри отзиви. Но халфът опроверга всички, които не вярваха в бъдещето му в България. След страхотните му представяния за ЦСКА, освен италианските медии, клубовете от Серия А също погледнаха на Сенси по друг начин. Според колегите от "Мач Телеграф", цели 4 отбора от елита в Италия проявяват интерес към него.

Стефано Сенси беше отписан от италианските медии

Въпреки че беше едва ли не отписан от големия световен футбол след трансфера си в ЦСКА, Стефано Сенси показа, че все още може да се представя на най-високо ниво. Откакто играе за "червените", той записа 22 мача, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции. Качеството на Сенси, което статистиката не отразява, е способността му да контролира темпото на срещите, дори в моментите, когато ЦСКА не влиза в мачовете си като фаворит.

Още: Българин от ЦСКА: "Гръцките отбори са много пред нас, взехме си поука от ОФИ Крит"

Стефано Сенси

Клубове от средата на класирането в Серия А искат Сенси

В кариерата си Стефано Сенси е играл за немалко клубове. Той премина през италианските Интер, Сасуоло, Чезена, Монца, Сан Марино и Сампдория. Извън родината си халфът е играл само за Анортосис и ЦСКА. Според информациите, клубовете, които имат интерес към него са от така наречената "средняшка група". Те искат да вземат Сенси още през зимата, но източниците твърдят, че възможността за това е нулева. Договорът на Стефано Сенси с ЦСКА е до лятото на 2028 г., а според специализирания сайт "transfermarkt", италианецът е оценен на 1.2 милиона евро.

Още: "За нас беше футбол, за тях – бизнес": Паро Никодимов с тежки спомени преди Панатинайкос

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Серия А Стефано Сенси
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес