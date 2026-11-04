След като възроди кариерата си в ЦСКА: Отбори от италианския елит дебнат Сенси

През лятото Стефано Сенси премина в ЦСКА от кипърския Анортосис срещу 200 000 евро. В родната му Италия този трансфер не се прие добре, като медиите на Ботуша не написаха добри отзиви. Но халфът опроверга всички, които не вярваха в бъдещето му в България. След страхотните му представяния за ЦСКА, освен италианските медии, клубовете от Серия А също погледнаха на Сенси по друг начин. Според колегите от "Мач Телеграф", цели 4 отбора от елита в Италия проявяват интерес към него.

Стефано Сенси беше отписан от италианските медии

Въпреки че беше едва ли не отписан от големия световен футбол след трансфера си в ЦСКА, Стефано Сенси показа, че все още може да се представя на най-високо ниво. Откакто играе за "червените", той записа 22 мача, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции. Качеството на Сенси, което статистиката не отразява, е способността му да контролира темпото на срещите, дори в моментите, когато ЦСКА не влиза в мачовете си като фаворит.

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Клубове от средата на класирането в Серия А искат Сенси

В кариерата си Стефано Сенси е играл за немалко клубове. Той премина през италианските Интер, Сасуоло, Чезена, Монца, Сан Марино и Сампдория. Извън родината си халфът е играл само за Анортосис и ЦСКА. Според информациите, клубовете, които имат интерес към него са от така наречената "средняшка група". Те искат да вземат Сенси още през зимата, но източниците твърдят, че възможността за това е нулева. Договорът на Стефано Сенси с ЦСКА е до лятото на 2028 г., а според специализирания сайт "transfermarkt", италианецът е оценен на 1.2 милиона евро.

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