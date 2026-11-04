Зеленски: Заради една грешка преди 26 години сега Русия руши сигурността в света

Преди 26 години в Русия имаше истински избори, но те доведоха на власт човек, който все още управлява тази страна, и това завърши с пълна загуба на сигурност не само за съседите на Руската федерация, но и за самите руснаци. Това каза вчера, 3 ноември, украинският президент Володимир Зеленски на 25-ата Берлинска конференция по сигурността.

"И резултатът от една грешка преди 26 години е, че сега Русия разрушава сигурността в световен мащаб", каза той.

"Русия вече е взела решение. Тя е решила, че мирна и обединена Европа е неин враг. И тази ситуация няма да изчезне просто така за една година. Вижте военната инфраструктура, която Русия изгражда през последните години. Всичко това само за Украйна ли е? Твърде мащабно е, за да е само за една държава - за Украйна. Това е насочено срещу вас", каза Зеленски.

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Той подчерта, че никоя европейска държава не може самостоятелно да защити небето си от броя на балистичните ракети, които Русия може да изстреля, нито може самостоятелно да създаде ефективна защита срещу дронове. Както и никоя държава не може да разчита само на собствената си енергийна система. Затова сигурността трябва да е наистина общ европейски интерес.

Снимка: president.gov.ua

Зеленски посочи, че без помощта на САЩ и Европа Украйна щеше да даде много повече жертви и да понесе невъобразимо повече щети. "Ако не беше Америка, руските удари щяха да отнемат живота на хиляди и хиляди украинци. А милиони други щяха да станат бежанци. Ето защо винаги благодарим на Америка", каза той. И добави нещо, което очевидно бе адресирано до президента Доналд Тръмп и неговите приближени, които не бяха доволни от благодарностите, смятайки ги за недостатъчни: "Винаги благодарим на Америка. И го правим искрено. Дори когато им благодарим многократно в една реч. Само за да сме сигурни, че тези, които понякога си мислят, че не им благодарим достатъчно, ще ни чуят".

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Володимир Зеленски подчерта, че Украйна не би оцеляла и без подкрепата на Европа. "Ако не бяха Германия и други европейски страни, ако не беше Европейският съюз, руснаците щяха да унищожат много повече от нашите градове и села", каза той.

"Ролята на Съединените щати в света може да стане още по-малка. Следователно ролята на Европа в света трябва да стане още по-голяма", категоричен бе той.