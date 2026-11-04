Голяма новина за ЦСКА преди битките с Панатинайкос и Левски! Гиздол си връща ключов футболист

ЦСКА получи сериозно подкрепление преди две от най-важните си срещи през есенния полусезон. Голмайсторът на "червените" Жоел Зварц се възстанови от контузията си и попадна в групата за гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Нидерландският нападател отпътува със съотборниците си за Атина в сряда сутринта, което увеличава шансовете му да бъде готов и за предстоящото Вечно дерби с Левски.

Жоел Зварц се завърна след три пропуснати мача

Нападателят лекуваше мускулна травма в дясното бедро, която получи при гостуването на Несебър за Купата на България. Тогава Зварц беше принудително заменен в 49-ата минута. Впоследствие той пропусна три двубоя на "армейците" – равенството 2:2 с Нордселанд в Лигата на конференциите, победата с 2:0 над Лудогорец и нулевото равенство със Славия при откриването на обновения стадион "Българска армия".

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Завръщането му е особено важно за Маркус Гиздол, тъй като нидерландецът е сред най-резултатните футболисти на отбора през настоящия сезон. Зварц има и отлични спомени от предишния сблъсък с Левски. На 9 септември той отбеляза два гола за победата с 4:2 в двубоя за Суперкупата на България. Все още не е ясно дали нападателят ще получи игрови минути срещу Панатинайкос, но присъствието му в групата е положителен сигнал преди неделното дерби.

Десетки фенове изпратиха ЦСКА за Атина

Отборът на Маркус Гиздол пристигна на летище "Васил Левски" около 9:30 часа в сряда, където беше посрещнат от десетки привърженици. Феновете подкрепиха футболистите преди чартърния полет за гръцката столица, където "червените" ще изиграят третата си среща от основната фаза на Лигата на конференциите.

До момента ЦСКА има една точка след загуба от Монако и равенство с Нордселанд. Панатинайкос пък е с шест точки и ще се опита да продължи успешната си серия в турнира. Гостуването на Панатинайкос е в четвъртък, 5 ноември, от 22:00 часа на Олимпийския стадион в Атина.

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