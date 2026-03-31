Русе посреща Великден с разширена празнична украса

Служителите на ОП „Русе арт“ започнаха поставянето на Великденската украса на пл. „Свобода“, като тази година идейната концепция от 2025 г. се разширява и допълва с нови декоративни елементи и композиции. Целта е централната градска част да придобие още по-празничен и привлекателен облик в навечерието на светлите великденски празници.

На пл. „Свобода“ традиционно ще бъде оформен великденски кът, който включва 13 декоративни фигури – къщичка, пейка, кошница с яйца, пилета и зайчета. Допълнително ще бъде обособен и по-малък кът с две кошници, а двете кашпи с макове ще допринесат за създаването на пролетна атмосфера в централното пространство. Двете алеи в близост до шадравана пред Община Русе ще бъдат осветени и украсени с декоративни цветя, птици, чадърчета и други елементи, които ще оформят атрактивна композиция тип „небе“ с празнични декорации.

Част от подготовката включва и 10 големи обемни яйца, които са изрисувани в различни цветове и ще бъдат разположени върху стойки като акцент в украсата. Голямата декоративна арка също ще бъде обновена с нови цветя, изработени специално за Русе.

През 2026 г. към празничната визия се добавят и нови елементи. В двете градинки до Паметника на свободата ще бъдат поставени 4 нови обемни бели яйца от фибростъкло с различни височини, които ще бъдат комбинирани с вече съществуващите големи яйца с височина 1,5 метра и ще оформят нови декоративни композиции. Нов акцент ще бъдат и рамката за снимки, както и многофункционалната арка, които ще могат да се използват и при други празници и събития. За Великден те ще бъдат украсени с 20 тематични фигурки, подбрани специално за предстоящите празници.

За запазване на пролетния дух и доброто настроение Община Русе призовава гражданите и гостите на града да пазят празничната украса и да съдействат за нейното съхраняване през целия празничен период.