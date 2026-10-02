В Русе откриват паметен знак на Стоян Михайловски

На 5 октомври /понеделник/ от 16 ч. на ул. „Константин Димчев“ 6 в Русе ще бъде открит паметен знак на Стоян Михайловски – един от значимите български писатели, общественици и просветители, чието име е неразривно свързано с историята на българското образование и култура. Денят е избран неслучайно – на тази дата се отбелязва Международният ден на учителя.

Паметният знак е дело на арх. Венцислав Илиев и се намира в непосредствена близост до мястото, на което се е издигала къщата, където през 1892 г. Стоян Михайловски създава стихотворението „Върви, народе възродени!“. По-късно творбата се превръща в текст на българския всеучилищен химн, превърнал се в един от най-разпознаваемите символи на българската просвета и духовност.

С откриването на паметния знак Русе ще отдаде почит към личността и делото на Стоян Михайловски и ще постави още един видим знак към историята на града като място, свързано с важни моменти от развитието на българската култура и образование. Мястото ще припомня на поколенията за значението на словото, знанието и просветата и за силната връзка на Русе с националната ни духовна история.

На церемонията ще присъстват представители на ръководството на Община Русе, местната власт, образователни и културни институции, общественици и граждани. Желаещите ще могат да поднесат цветя в знак на почит към делото на Стоян Михайловски.