Ще стигне ли дефицитът 5,7%? Управляващи и опозиция в остър спор

Остър спор за реалния размер на бюджетния дефицит се разрази в парламента между управляващите и опозицията. От "Продължаваме промяната" поставиха под въпрос заложения от кабинета дефицит от 5,7% от БВП, след като последните данни показват, че към края на септември той е 2,8%.

Николай Денков заяви, че при сегашното изпълнение на бюджета е напълно възможно дефицитът в края на годината да бъде около 4%, а при получаването на петия транш по Плана за възстановяване и устойчивост дори да остане под това ниво.

Депутатът попита финансовия министър Гълъб Донев какви ще са последствията, ако прогнозата за дефицит от 5,7% се окаже завишена. Още: Данъчните промени и мерките срещу скъпите горива – ще проработят ли? Говори Адриан Николов (ВИДЕО)

Донев: Дефицитът ще е 5,7%

Гълъб Донев отхвърли тези сметки и заяви, че заложеният в бюджета дефицит е реалистичен и ще бъде достигнат до края на годината.

"Дефицитът от 5.7% е такъв с планираните приходи от Плана за възстановяване и устойчивост. Очакваният дефицит към края на годината е до 5.7%", заяви финансовият министър.

Донев обясни, че разходите традиционно се увеличават през последното тримесечие. Сред тях са социалните плащания, капиталовите разходи, поддръжката и зимното почистване на пътищата, както и инвестиционната програма на общините. Още: Прехвърляне на милиони и скрити договори: Дянков разкри схеми, с които е скрит огромния дефицит

По думите му през тази година са предвидени 1,1 млрд. евро за общинската инвестиционна програма и 3,8 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Опозицията: Ще трябва да се харчат по 6 млрд. евро месечно

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев също постави под съмнение прогнозата на финансовото министерство. Според него при дефицит от около 2,8% към края на септември ще е необходимо рязко увеличаване на разходите, за да бъде достигнато нивото от 5,7%.

"Казано по друг начин - за да стигнете този дефицит от 5.7%, ще трябва доста сериозно да се харчи до края на годината", заяви Мирчев.

Той изчисли, че това би означавало държавата да харчи по около 6 млрд. евро месечно до края на годината. По думите му има два възможни сценария - кабинетът действително да направи тези разходи или в крайна сметка дефицитът да се окаже значително по-нисък от заложения.

Мирчев дори се пошегува с исторически препратки към управлението на Жан Виденов заради размера на планирания дефицит.

Донев: Предстоят още 450 млн. евро за пътища

Финансовият министър обаче посочи конкретни предстоящи разходи, които според него ще окажат сериозен натиск върху бюджета.

Предстои да бъдат разплатени около 450 млн. евро за текущ ремонт, поддръжка и зимно почистване на пътищата. Донев подчерта, че това ще бъде допълнителен разход над вече заложения дефицит от 5,7%.

Той заяви, че настоящият размер на дефицита е резултат от натрупвани през годините разходни ангажименти. Още: За готвена схема с дефицита и за документи със задна дата: ГЕРБ ще сигнализира български и европейски институции

"Дефицитът за тази година е рекорден и този дефицит се дължи на политиките, които са водени години наред", каза Донев.

България поиска последните 1,8 млрд. евро по ПВУ

На фона на спора за дефицита правителството е изпратило на 30 септември последното, пето искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Очакваната сума е над 1,8 млрд. евро.

Донев подчерта, че тези средства вече са включени в бюджетните разчети и получаването им не означава автоматично, че дефицитът ще бъде по-нисък от заложените 5,7%.

Очаква се Европейската комисия да извърши проверка на изпълнените ангажименти, след което България да получи средствата.

Междувременно спорът за това дали държавата действително ще достигне планирания дефицит остава един от основните сблъсъци между управляващите и опозицията в парламента.