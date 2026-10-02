Липса на финансиране отказва български щангисти от участие на Световното първенство в Китай

Преди дни се развихри пореден скандал в българските щанги. Оказа се, че само един клуб има финансиране от Министерството на спорта, за да изпрати свой състезател на предстоящото Световното първенство по вдигане на тежести, което започва на 27 октомври в Нинбо. Става въпрос за "Старт Червен бряг" на Карлос Насар. Останалите шестима представители не са получили финансиране за подготовката и участието си на планетарния шампионат. Тази новина, съобщена от bTV, предизвика сериозно недоволство сред клубовете.

Шестима състезатели все още чакат финансиране, един клуб вече се отказа

Дарителите на Тежкоатлетически спортен клуб Русе изразиха възмущението си от това решение. От крайдунавския град споделиха недоумението с какво един състезател е повече от другите, че само клубът на Карлос Насар да получи финансиране от Министерството на спорта. Причината е продължаващата управленска и финансова криза в Българската федерация по вдигане на тежести. Според думите на Алисе Муртезова пред БГНЕС това се случва заради вражда между новия и стария президент на федерацията, от която страдат състезателите. Сътресенията са започнали след избирането на Асен Златев за президент и невъзможността да бъде регистриран в търговския регистър. По думите ѝ, след цялата тази сага, на 4 август е имало среща с министъра на спорта Енчо Керязов, представители на всички клубове и Асен Златев, който е законно избраният президент на федерацията.

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На тази среща спортният министър е заявил на всички клубове, които имат участници за Световното да подготвят целеви проекти. На 17 август клубовете от Русе, Пловдив и Варна са подали проектите, а се предвижда на 17 октомври състезателите да заминат за лагер в Китай. Лошата новина е, че от клуба в Пловдив вече са се отказали да участват на планетарния форум. Алисе Муртезова призова министъра на спорта да преразгледа решението си и да се задейства. Ако това не се случи, дарителите на ТСК Русе са готови да поемат всички разходи на състезателите си, както и на щангист от Сопот, които имат квоти.

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