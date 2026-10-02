Конкурсът за училища в шестото издание на „Светилник“ започна

Между 2 и 21 октомври училища от Асеновград, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево, София, Троян, Шумен и Разград и прилежащите им области могат да кандидатстват, за да получат химн, дарен от

От 02 октомври до 21 октомври 2026 г. МУЗИКАУТОР приема заявления от училища, които искат да станат част от шестото издание на националната инициатива за създаване и даряване на авторски химни „Светилник“. Тази година инициативата преминава под мотото „Всичко във песен звъни“ – послание, вдъхновено от откровеното и изпълнено с любов към родната земя стихотворение „В родината“ на Петя Дубарова.

Тази година с приоритет ще бъдат разглеждани кандидатури от Асеновград, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево, София, Троян, Шумен и Разград и прилежащите им области. Общо 10 училища ще станат част от семейството на „Светилник“ през сезон 2026/2027 и ще получат оригинален авторски химн, учениците, историята, патрона и ценностите на всяко от тях.

„С шестото си издание „Светилник“ вече е устойчива партньорска инициатива, която обединява творчество, култура и образование. Чрез училищните химни даряваме принадлежност, общност и ценности, които да останат в паметта на възпитаниците на всяко училище, приобщено към „Светилник“, каза Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

След успешното включване на първото българско училище извън границите на страната – Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Украйна в петото издание, „Светилник“ продължава да разширява своята мисия сред българските общности зад граница. С подкрепата на Министерство на образованието и науката (МОН) тази година конкурсът е отворен към още едно българско училище от бесарабските територии, този път от област Тараклия, Молдова.

Мотивацията на училищата да участват в „Светилник“, историята и спецификата на училището, ценностите, които техните ръководства желаят да бъдат въплътени в химна, както и възможността произведението да бъде изпълнено от ученици с вокална подготовка ще бъдат решаващи за селекцията. Визията на училищата за техния химн ще даде отправна точка на българските творци да разгърнат идеята за музикалния символ.

Изборът на 10 училища ще бъде обявен в началото на ноември 2026 г.

След това ще се даде начало на втория ключов етап от инициативата – конкурсът за творчески екипи, в който членове на МУЗИКАУТОР ще създадат музиката, текста и аранжимента на предложенията за химни. Произведенията ще бъдат записани от мобилно звукозаписно студио, което ще увековечи детските гласове, изпели за първи път новия химн. Накрая, за да може произведението да „заживее“ свой живот извън училищния двор, ще бъде създаден видеоклип към него от студентите от факултета по „Екранни изкуства“ към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, като част от дипломните проекти на младите професионалисти.

Кулминацията на шестото издание ще бъде през юни 2027 г., когато новите училищни химни ще прозвучат за първи път заедно на сцената на Народния театър „Иван Вазов“, изпълнени от децата, за които са създадени.

Кандидатстването за шестото издание на „Светилник“ е отворено до 21 октомври 2026 г. Пълна информация за условията и регламента може да намерите тук.

Заявление за училищата, които искат да кандидатстват в шестото издание на „Светилник“, можете да изтеглите тук.

Училищата могат да подадат своите заявления най-късно до 21 октомври 2026 г. на: svetilnik@musicautor.org

„Светилник“ е оригинална творческа инициатива на МУЗИКАУТОР за създаване на училищни химни, финансирана от Културния фонд на сдружението. От 2021 г. досега е достигнала 33 000 ученици и с над 2 300 учители от 40 училища от 20 населени места и у нас, и в чужбина.

Инициативата се провежда под патронажа на Министерство на културата и на Министерство на образованието и науката, както и с подкрепата на Столичната община (СО). Постоянни дългосрочни партньори на инициативата са Българската телеграфна агенция (БТА), Българското национално радио (БНР), Българската национална телевизия (БНТ), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народният театър „Иван Вазов“.

МУЗИКАУТОР е организация на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права. Ние предлагаме над 95% от световния музикален репертоар за българския пазар, като представляваме над 4 000 български автори и още над 2 500 000 автори от цял свят, членуващи в сродни авторски сдружения, с които нашата организация има договори за взаимно представителство.