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След недопускане на българин в Сърбия: МВнР мълчи привикан ли е сръбският посланик

02 октомври 2026, 17:22 часа 711 прочитания 0 коментара
Деница Китанова
Деница Китанова
Снимка: БГНЕС
След недопускане на българин в Сърбия: МВнР мълчи привикан ли е сръбският посланик

Привикан ли е сръбският посланик у нас Милан Равич в българското външно министерство след системното недопускане на българския гражданин и български лекар д-р Валентин Янев, който е част от Институт "Западни покрайнини" и с корени от Цариброд и Босилеград. Този въпрос отправи Actualno.com до пресцентъра на Министерство на външните работи (МВнР) на 30 септември, като към 17.00 ч. днес все още няма отговор от ведомството.

Няма отговор и дали българската държава е поискала обяснение по повод случая от сръбската страна, нито на въпроса какви действия са предприети за защита на българската общност в Сърбия, въпреки че във външнополитическия раздел на управленската програма на кабинета "Радев" се поставя специален акцент и върху българските общности извън страната. ОЩЕ: Сърбия не пуска български лекар, спасявал животи в Босилеград: Бил риск за сигурността

Системно недопускане на български гражданин в Сърбия

Последният път, в който д-р Янев не е допуснат в Сърбия е на 26 септември 2026 г., като преди това има още два подобни случая. Първият път е искал да присъства на представянето на книгата на Едвин Сугарев, втори път на екологична среща с представители на Бернската конвенция, а последният път сръбските власти не го допускат за рожден ден на негов близък.

Официалното обяснение на сръбската страна е, че той представлява риск за сигурността на западната ни съседка. 

Самият д-р Янев преди дни заяви пред Actualno.com, че тази причина не почива на никакви аргументи. 

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"Ще потърся съдействие на МВнР, за да разбера на какво основание съм спрян, тъй като няма аргументи, че съм заплаха за сигурността", каза още д-р Янев.

Д-р Янев има собствено обяснение за причините, а именно негови действия, които са довели до спирането на рудника за олово, цинк и мед "Караманица", който замърсява както България, така и Сърбия, в това число и българското малцинство там, но и съседна Гърция чрез река Драговищица. ОЩЕ: Заплаха, но за сръбските и руските сметки: Български лекар с обяснение за червения си картон за Сърбия

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МВнР Сърбия Западни покрайнини авторски Велислава Петрова-Чамова д-р Валентин Янев Милан Равич
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