След недопускане на българин в Сърбия: МВнР мълчи привикан ли е сръбският посланик

Привикан ли е сръбският посланик у нас Милан Равич в българското външно министерство след системното недопускане на българския гражданин и български лекар д-р Валентин Янев, който е част от Институт "Западни покрайнини" и с корени от Цариброд и Босилеград. Този въпрос отправи Actualno.com до пресцентъра на Министерство на външните работи (МВнР) на 30 септември, като към 17.00 ч. днес все още няма отговор от ведомството.

Няма отговор и дали българската държава е поискала обяснение по повод случая от сръбската страна, нито на въпроса какви действия са предприети за защита на българската общност в Сърбия, въпреки че във външнополитическия раздел на управленската програма на кабинета "Радев" се поставя специален акцент и върху българските общности извън страната. ОЩЕ: Сърбия не пуска български лекар, спасявал животи в Босилеград: Бил риск за сигурността

Системно недопускане на български гражданин в Сърбия

Последният път, в който д-р Янев не е допуснат в Сърбия е на 26 септември 2026 г., като преди това има още два подобни случая. Първият път е искал да присъства на представянето на книгата на Едвин Сугарев, втори път на екологична среща с представители на Бернската конвенция, а последният път сръбските власти не го допускат за рожден ден на негов близък.

Официалното обяснение на сръбската страна е, че той представлява риск за сигурността на западната ни съседка.

Самият д-р Янев преди дни заяви пред Actualno.com, че тази причина не почива на никакви аргументи.

"Ще потърся съдействие на МВнР, за да разбера на какво основание съм спрян, тъй като няма аргументи, че съм заплаха за сигурността", каза още д-р Янев.

Д-р Янев има собствено обяснение за причините, а именно негови действия, които са довели до спирането на рудника за олово, цинк и мед "Караманица", който замърсява както България, така и Сърбия, в това число и българското малцинство там, но и съседна Гърция чрез река Драговищица. ОЩЕ: Заплаха, но за сръбските и руските сметки: Български лекар с обяснение за червения си картон за Сърбия