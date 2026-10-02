Дигитален архив връща русенци към техните родови корени

В Регионалния исторически музей в Русе бяха представени резултатите от проекта „Род и памет – дигитална консервация и културна интерпретация на духовното наследство на Русе“. Той се реализира от Сдружение „Модерен свят“ с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Община Русе. Основната цел на инициативата е да съхрани и дигитализира църковното архивно наследство на града и да го превърне в достъпен и защитен дигитален ресурс за бъдещите поколения.

По време на срещата председателят на Управителния съвет на сдружението Кирил Кирилов направи преглед на постигнатото. До момента са дигитализирани около 12 000 архивни записа от стари църковни регистри. Обработените документи са частично от регистрите на катедралния храм „Света Троица“ и на храм „Свети Георги Чудотворец“ и съдържат ценна информация за поколения русенци – записи, свързани с раждания, кръщения, бракове и други важни моменти от живота на хората и техните семейства. Организаторите връчиха съответните архиви и сертификати за тяхното предаване на заместник-кмета Енчо Енчев и на представители на двата храма.

В приветствието си към сдружението Енчо Енчев подчерта, че проектът е пример за добре вложени средства по Програма „Култура", защото резултатът остава за поколения напред. „Дигитализирането на архива е важно, защото опазва документи, които са уязвими, осигурява им дълъг живот и ги прави достъпни. Историкът, студентът, учителят, а и всеки русенец, който търси следите на своя род, вече ще може да ги намери лесно и удобно “, каза Енчев.

Участниците в събитието се запознаха с възможностите, които новият дигитален архив ще предостави за научни изследвания, образование и популяризиране на духовното и историческото наследство на Русе. В дългосрочен план платформата ще улесни достъпа до исторически източници и ще създаде нови възможности за проучване на местната история. Сдружението започва работа и по още една инициатива – създаването на „Дигитална капсула“, която поставя акцент и върху това какво ще оставим след себе си.