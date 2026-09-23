Кметът на Русе представи потенциала на града за сътрудничество с Китай

По покана на представители на китайската провинция Хъбей кметът на община Русе Пенчо Милков участва в Китайско-българската среща за индустриално партньорство 2026, проведена днес в София. Форумът постави акцент върху установяването на нови контакти и възможностите за развитие на сътрудничество между Русе и китайски партньори в областта на икономиката, инвестициите, технологиите и образованието.

Срещата събра представители на институции, бизнеса и браншови организации от България и Китай, както и представители на шест предприятия от провинция Хъбей, развиващи дейност в областта на фотоволтаичните технологии, системите за съхранение на енергия, електроенергетиката, зарядната инфраструктура, новите материали и индустриалните технологии.

В изказването си Пенчо Милков представи Русе като град с утвърдени индустриални традиции, стратегическо местоположение на река Дунав и непосредствена близост до Румъния, силен академичен сектор и потенциал за развитие на производства и технологии с висока добавена стойност. Кметът посочи, че сътрудничеството между университетите, бизнеса и младите специалисти може да даде основа за обмен на знания, технологии и нови идеи.

Милков открои Русенския университет „Ангел Кънчев“ като един от основните двигатели за развитието на града и като естествен партньор за международен академичен, научен и технологичен обмен. Пред участниците той представи и международното развитие на висшето училище чрез филиала му в Тараклия, Република Молдова.

„Когато говорим за бъдещето на отношенията между нашите страни, образованието, иновациите и развитието на младите хора имат ключово значение. Дългосрочните партньорства се изграждат не само чрез инвестиции и икономически обмен, но и чрез споделяне на знания, опит и технологии. Важно е да създаваме повече възможности за младите хора да развиват своите умения, да реализират идеите си и да участват активно в икономическото и технологичното развитие“, подчерта Милков.

Кметът на Русе отправи покана към представителите на китайската делегация да посетят града и да отделят няколко дни, за да се запознаят непосредствено с неговата икономика, университета, предприятията и възможностите за инвестиции, както и да се запознаят с перспективите, които Северна България предлага за изграждане на дългосрочни партньорства.

По инициатива на китайската страна в рамките на срещата беше подписан и меморандум, с който се заявява интерес към развитието на сътрудничество и подготовката на съвместни проекти. Документът поставя основа за последващи разговори и конкретизиране на възможните направления за партньорство. Конкретните параметри на евентуални бъдещи съвместни инициативи и проекти ще бъдат обсъждани допълнително и при постигнато съгласие ще бъдат уреждани с отделни споразумения.

По време на форума беше представен и град Цанжоу – значим индустриален и логистичен център в провинция Хъбей. Градът е домакин на Китай–ЦИЕ МСП зона – платформа за развитие на икономическите и бизнес отношения между Китай и държавите от Централна и Източна Европа.

Сред китайските предприятия, представени на срещата, бяха JA Solar Technology Co., Ltd., SICON Chat Union Electric Co., Ltd., Hebei Jinzhuyou Plastic Technology Co., Ltd., Sunfly Holdings Co., Ltd., Cangzhou Qizhi Electric Power Technology Co., Ltd. и Hebei Yaoxun New Energy Technology Co., Ltd. Дейността им обхваща направления, свързани със съвременната индустрия и енергийния преход – от фотоволтаични технологии и зарядна инфраструктура до системи за съхранение на енергия и нови материали.

В русенската делегация участваха още изпълнителният директор на Русенската търговско-индустриална камара Милен Добрев и инж. Валери Андреев – представител на камарата.