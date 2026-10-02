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"Господин Колперт": Първа премиера за новия сезон в Театрална работилница "Сфумато"

02 октомври 2026, 17:00 часа 707 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Теодора Тодорова
"Господин Колперт": Първа премиера за новия сезон в Театрална работилница "Сфумато"

На 8 октомври ще се състои първата премиера за новия сезон в Театрална работилница "Сфумато". Спектакълът "Господин Колперт" на режисьорката Стефани Христова по едноименната пиеса на Давид Гизелман влиза в основната програма на театъра като номинация от тазгодишното издание на фестивала "Малък сезон", чийто фокус е върху младите хора от театъра и останалите изкуства.

Пиесата е поставяна в над 25 държави и е най-известното произведение на съвременния германски драматург Давид Гизелман. "Господин Колперт" е черна комедия за скуката, отчуждението и желанието да се почувстваш отново жив. В нея Сара и Ралф канят на вечеря колежката на Сара – Едит, и съпруга ѝ Бастиан. Сара и Ралф започват игра, в която границата между шегата и истината става все по-неясна. Домакините твърдят, че са убили своя колега господин Колперт и са скрили тялото му в апартамента. Така привидно цивилизованата вечер се разпада в поредица от провокации, насилие и абсурдни обрати.

Фотограф: Теодора Тодорова

Начело на младия екип на представлението е режисьорката Стефани Христова, сценографията е на Радостина Тенева, а музиката – на Юлиан Стоичков. Участват актьорите Теона Димова, Михаил Недялков, Ивана Керанова, Спартак Тодоров и Мартин Костадинов.

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Спектакълът започна своя живот на сцената на Derida Stage, а през месец март самият Давид Гизелман гостува в България, за да го гледа и да участва в открита среща-разговор със Стефани Христова в НАТФИЗ.
"Той беше много впечатлен от нашата интерпретация", спомня си режисьорката за срещата. "Това, което го накара да се замисли отново за пиесата си, въпреки че вече я е гледал много пъти, беше аскетиката и минималистичният стил, в който е решена постановката. Това не е просто формален избор, а е мой абсолютно осъзнат режисьорски избор, който концентрира както актьорската енергия, така и конфликта и екзистенциалната проблематика в пиесата."

За Стефани Христова героят господин Колперт е универсален събирателен образ – средностатистическият човек, който е дълбоко вкопан в статуквото и води един стандартизиран и нормиран живот. Един от въпросите, които според нея поставя пиесата, е дали е възможен изход от този стандартизиран живот и какво се случва с човешката индивидуалност и автентичност. Друг проблем, на който спектакълът обръща внимание, е днешното свръхконсумиране на информация, което според Христова води до парализиране на чувствителността на човека и унищожава неговата способност да изпитва емпатия.

Фотограф: Теодора Тодорова

"В пиесата показвам, че ние имаме една обвивка на нормалност, но когато тя бива преследвана панически и на всяка цена, тя задушава автентичния човек и автентичното му преживяване и изкарва първичните импулси на човека", обяснява режисьорската си интерпретация Христова. "За мен това противоречие изкарва на повърхността една много важна тема: нормалното е илюзия, а тези първични и сурови инстинкти са вложени в човешката природа."

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Представлението има две номинации за наградите "Златен кукерикон 2026" – за млада надежда за Стефани Христова и за мъжка роля на Спартак Тодоров. "Господин Колперт" ще бъде и спектакълът, с който Театрална работилница "Сфумато" ще се включи в Нощта на театрите на 21 ноември.

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СФУМАТО театър български театър Господин Колперт
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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