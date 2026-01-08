Любопитно:

Знамето на Русе ще бъде част от следващата българска полярна експедиция

Знамето на Община Русе ще достигне до Антарктида по време на следващата българска полярна експедиция. Това стана ясно на откриването на изложбата „Подводната вкаменена гора“ в Екомузея с аквариум в Русе, която показва мултидисциплинарно проучване на природния феномен в Созополския залив. На експозицията, събрала десетки желаещи да се запознаят с морската  забележителност, присъства заместник-кметът Златомира Стефанова, която връчи официалния флаг на града на проф. Христо Пимпирев. Полярният изследовател гостува в Русе във връзка с представянето на научното изследване и пое ангажимент да го развее по време на предстоящата експедиция на Ледения континент.

 „С вашата работа показвате колко важни са знанието, постоянството и смелостта да търсиш отвъд познатото. Благодарим ви за усилията и за това, че с всяка експедиция утвърждавате мястото на българската наука сред водещите в света. За Русе е чест да бъде част от тази история – градът ни винаги е бил отворен към нови идеи, открития и хоризонти“, обърна се Златомира Стефанова към проф. Пимпирев.

 Полярният изследовател сподели, че Русе е добре познат на Южния полюс, визирайки връх Русе на планината Тангра на остров Ливингстън, и подчерта, че България има повод за гордост със своята научна дейност на континента като страна по международния Антарктически договор.

На откриването на изложбата „Подводната вкаменена гора“ присъства и доц. д-р Любомир Кендеров – ръководител на научното проучване, довело до установяването на уникалния природен феномен.

Експозицията е реализирана от учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Националния природонаучен музей при БАН. Подводната вкаменена гора е на приблизителна възраст от 20 милиона години и се намира на дълбочина около 18 метра в района на Созопол и островите „Св. Иван“ и „Св. Петър“. Морската забележителност обхваща площ от близо 120 хиляди кв. метра, като към момента се извършват дейности по нейното картиране, а в близко бъдеще се предвижда тя да бъде обявена за защитен обект.

Посетителите на изложбата имаха възможност да се срещнат с проф. Пимпирев и да закупят книгата му „Антарктида – история, природа, българските полярници“, написана в съавторство с Иглика Трифонова. Авторът сподели любопитни моменти от изданието. Представена бе и книгата „Антарктическият стопаджия“, отново в съавторство с Иглика Трифонова, която разказва за личния път и преживяванията на Христо Пимпирев на Ледения континент.

Антон Иванов
