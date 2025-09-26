Анелия Луцинова за Actualno.com: Превръщането на актьорите в "марка", която трябва да се продава, е натоварващо

Анелия Луцинова е една от най-разпознаваемите съвременни актриси. Гледали сме я в различни сериали и в много театрални постановки, от които и до днес на огромен успех се радват "Горката Франция" и "Премахни от приятели". В момента обаче се готви нещо наистина ново. Нещо женско, нещо жълто - нещо революционно. "Код: Жълто" е нова постановка, чиято премиера в Театър Artvent ще бъде на 2 октомври. Режисьор е Яна Титова, автор на пиесата е Теодора Маркова, а освен Анелия, в останалите роли са Екатерина Лазаревска, Весела Бабинова и Аня Пенчева.

Зададохме няколко въпроса на Анелия Луцинова, но не само за най-новата постановка, в която изцяло се е потопила в момента, но още за промяната в театралната среда в България и влиянието на новите технологии върху професията на актьора.

В момента тече изключително усилен период на репетиции за "Код: Жълто". Ще ни разкриеш ли малко повече за постановката и за твоята роля в нея?

"Код: Жълто" е първата пиеса на Теодора Маркова, която е много талантлив киносценарист. Пиесата, най-общо казано, се занимава със слабостите и силните страни на четири жени, изпаднали в извънредно време в извънредна обстановка. Всяка една от тези четири жени може да бъде определена с една дума и моята е СЪПРУГАТА. Оттам започва, а докъде се развива, ще види публиката.

Фотограф: Стан Петрунов

Основният екип на "Код: Жълто" е съставен само от жени – автор, режисьор, актриси, сценография и костюми... какви са особеностите на работата в дамски екип? И всъщност срещате ли някакви трудности помежду си или по-скоро всичко е по-лесно?

Не е основният. Почти целият е. Специалното в този конкретно женски екип е грижата - всеки ден някоя от нас купува кафета за всички, носи се храна за всички, носят се дребни подаръци, защото някой е споменал, че има нужда от нещо. От дребните жестове до много сериозна искреност - всичко си казваме - кое на кого не му се получава, даваме си предложения, идеи... Приказна атмосфера на създаване. Мисля, че и заради това няма търкания и напрежение.

Един от въпросите, които постановката задава, е: "Може ли женската революция да се случи, без да се налага после някой да почисти?" Ти какъв отговор би дала?

Не, не мисля, че някоя революция изобщо може да се случи без хаос. Революцията изисква промяна, промяната не е чиста, нито пък безболезнена.

Извън "Код: Жълто" по какви други актьорски проекти работиш и какво друго ново можем да очакваме от теб?

Точно в момента изцяло съм се потопила в "Код: Жълто", започнахме трети сезон на постановката "Премахни от приятели", шестнадесети сезон на "Горката Франция", а за други нови проекти все още не съм оторизирана да разказвам.

Фотограф: Павел Червенков

В последните няколко години като че ли средата за театър в България осезаемо се разшири, откриха се нови сцени, привлече се още публика. На какво се дължи това според теб?

Не съм специалист, но мисля, че част от причината е появата на частни продуценти като Artvent и по-различно съдържание. Пазарът се освежи и това привлече и нова публика.

Как се променя професията на актьора спрямо развитието на технологиите? Чувстваш ли се "притисната" да се показваш повече в онлайн пространството, за да достигаш нова и нова публика или имаш друг подход?

Аз мисля, че технологията само ще засили нуждата от "живо" преживяване и в този смисъл не застрашава актьорската професия.

Но превръщането на всеки актьор в "марка", която трябва да се продава, е доста натоварващо. Да се очаква от теб, че трябва да си инфлуенсър, за да си търсен за продукции, е доста ограбващо. Защото не всички талантливи актьори са екстроверти, които искат да разказват живота си.

Ти си изключително познато лице и от екрана, и от сцената. Къде обаче чувстваш своя истински комфорт най-силно?

Моят комфорт е в тишината, в красивите изгреви, в споделеното време с любимите ми хора. Но не обичам дълго да съм в комфорта, затова и съм влюбена в предизвикателствата на актьорската работа.

Фотограф: Стан Петрунов

Ако можеш да разговаряш с един велик актьор, кого би си избрала и защо?

Сигурно с никого не бих разговаряла. Вероятно бих си глътнала граматиката пред всеки от великите актьори, но бих подслушвала разговорите на Лорънс Оливие, Марлон Брандо, София Лорен, Кейт Бланшет, Мерил Стрийп, Леонардо ди Каприо… Мога да изреждам така още дълго време.

Използвай една реплика на своята героиня от "Код: Жълто", с която да поканиш зрителите да дойдат и да гледат постановката.

"Защото започнем ли веднъж… Няма връщане назад. Значи го правим."

Интервю на Неда Ковачева

