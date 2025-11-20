Юбилейно 50-о представление на постановката "И верният отговор е..."

Комедийният спектакъл на "Break a Leg" – "И верният отговор е…" излиза на сцената за юбилеен 50-и път на 9 декември от 19:30 ч. в Theatro отсам канала, София. Около година след премиерата си постановката не спира да привлича зрители и да пълни зали в цялата страна, а билети за петдесетото издание все още се продават в мрежата на Eventim и в OMV.

Пиесата с участието на Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева се утвърди като една от най-успешните и обичани съвременни български комедии, защото поднася на зрителите много смях, но им представя и ситуации, които да припознаят, както и поводи за размисъл. В центъра са Деси (Луиза Григорова-Макариев), Оги (Христо Пъдев) и Славка (Боряна Братоева) – трима пламенни перничани, събрани на едно място с обещание за много смях и неочакван край.

Режисьорът Мартин Каров ни потапя в живота на Деси - 33-годишна луда фенка на "Стани богат" от Перник. Тя е щастливо омъжена за Оги – бивша млада надежда на "Миньор Перник". Деси е главен готвач на най-посещаваното заведение в центъра на града, изключително любознателна и с огромна страст към науките. За разлика от нея, съпругът ѝ смята, че всяка информация, която ни се предоставя чрез книги, телевизия и интернет, цели да ни заблуди и всичко е конспирация. Сблъсъкът на тези два свята обаче не им пречи да бъдат щастливо женени.

Юбилейното 50-о представление е още една важна стъпка за "Break a Leg" — компанията, която за малко повече от две години успя да наложи силно присъствие в българския театрален живот. След успешните "Отблизо", "Пистолет в торнадо", хитовата комедия "И верният отговор е…" се превърна в едно от заглавията, които стабилно изграждат съвременно и качествено театрално съдържание. А в това число са и последната комедия на екипа "Билет за Америка", както и спектакълът на Братя Мангасариян "За вредата от образованието, културата и науката".

За "Break a leg"

"Break a leg" е продуцентска компания, насочена към сценичните изкуства. Занимава се основно със създаване, менажиране и разпространение на театрални постановки в цяла България. Компанията е създадена през май 2023 г. от Луиза Григорова-Макариев и Александър Сано, като стартира с първия си успешен проект "Отблизо", който вече се изигра на сцена 80 пъти и се срещна с 50 000 зрители в цялата страна. Следващата продукция на компанията е моноспектакълът "Пистолет в торнадо" с участието на Весела Бабинова, отличен с две награди "ИКАР". След появата на "И верният отговор е…" компанията представя комедията "Билет за Америка" и спектакъла на Братя Мангасариян "За вредата от образованието, културата и науката".

Целите на "Break a leg" са да среща публиката със смислена и качествена драматургия, поднесена по забавен и интригуващ начин, посредством едни от най-добрите артисти на българската театрална сцена, да достига до максимален брой хора из цялата страна, да ангажира зрителите с изкуство, да привлича нова, млада аудитория в театъра, да развива частния театрален сектор и да изненадва с нови текстове, вълнуващи теми и неочаквани обрати. Да създава смисъл.