Първа роля за Димо Алексиев след присъдата за шофиране в нетрезво състояние (СНИМКИ)

Актьорът и телевизионен водещ Димо Алексиев, който беше осъден на година и шест месеца ефективно лишаване от свобода, след като бе заловен да управлява автомобил в нетрезво състояние, получи своята първа роля след въпросния инцидент. Алексиев е на свобода, тъй като присъдата му е на първа инстанция и не е окончателна, следователно има право да работи, стига да има предложение за това.

Колегиална подкрепа Димо е получил от Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" Велико Търново и по-конкретно от режисьорката Мария Генова, която го е поканила за постановката "Солунските съзаклятници" от Георги Данаилов, която тя ще поставя. Алексиев е гост актьор в спектакъла, а останалите роли ще бъдат изпълнявани от Детелин Кандев, Слави Гергов, Самуил Горанов, Борис Атанасов, Самуил Сребрев, Виктор Терзийски, Милен Иванов, Стефан Методиев, Александра Златева, Никол Бойчева, Стефка Златкова, Добринка Тосева, Симона Джурова, Димитър Георгакиев и Игнат Дълбоков. Очаква се премиерата да бъде през месец януари.

Това ще е първото заглавие на младата режисьорка Мария Генова на великотърновска сцена.Тя е лауреат от първото издание на конкурса за абсолвенти на Драматичен театър "Адриана Будевска" на името на Борислав Чакринов, разказват от театъра във Велико Търново. За сценографията и костюмите в "Солунските съзаклятници" отговаря Давид Илчев, а композитор е Христо Намлиев.

Персона нон грата

Не е ясно каква роля ще изпълнява Димо Алексиев, но каквато и да е, тази творческа възможност е изключително важна за него. След произнасянето на присъдата му през юли тази година, актьорът каза, че професионалните му ангажименти силно са намалели. "За момента съм "персона нон грата" и съм занулен отвсякъде. Всичко приключи за един миг.", призна актьорът тогава.

Според запознати Алексиев най-вероятно ще получи окончателна присъда на следващи инстанции, тъй като последното му нарушение е направено в период на друга условна присъда и този път съдът няма как да бъде снизходителен.