Пълна зала и дълги аплодисменти на премиерата на "Оставам за малко" в Театър Artvent

20 ноември 2025, 14:15 часа 331 прочитания 0 коментара
Пълната зала на Театър Artvent аплодира новата пиеса "Оставам за малко" на премиерата в София на 19 ноември. Зрителите посрещнаха с много смях и малко сълзи Стефания Колева, Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров, които пресъздадоха една история за тръгванията, завръщанията и смелостта да продължиш напред - с хумор и човешка дълбочина.

Пиесата по текст на Александър Чобанов и Лило Петров е режисьорски дебют за Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков. Сценографията и костюмите са дело на Мира Каланова, а музиката – на Павел Терзийски.

Фотограф: Стан Петрунов за Artvent

"Оставам за малко" разказва за моментите, в които миналото и настоящето се срещат, когато неизказаните думи тежат най-много, а прошката се оказва най-смелият жест. Между комични ситуации и неочаквани откровения зрителите преживяха един спектакъл, който балансира между смеха и ранимостта и напомня, че "за малко" понякога е всичко, от което имаш нужда.

Премиерата е втора за новия сезон на Театър Artvent, който продължава да залага на смислен, съвременен и емоционално близък български театър. Следващите дати, на които ще се играе "Оставам за малко", са 4 декември - в Габрово, 9 декември – отново в София, 14 януари – Добрич.

Всички предстоящи дати и билети можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/ostavam-za-malko

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Artvent български театър Оставам за малко
