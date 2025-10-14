Една година театър Artvent: Нов сезон, нови премиери и още повече цвят (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 14:50 часа 152 прочитания 0 коментара
Театър Artvent отбелязва първата си година като едно от най-живите и посещавани културни пространства в София. От откриването си през 2024 г. залата в Аула "Максима" на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) беше домакин на 100 представления, посрещна над 60 000 зрители, а сцената ѝ се превърна в дом на някои от най-обичаните български актьори. Сега театърът влиза във втория си сезон с нов слоган – "Цветното място за театър в София", две нови премиери и енергия, която продължава да вдъхновява публиката. Театърът празнува новия си сезон и с тематично видео, в което Захари Бахаров открива цвят дори в най-сивия ден, заедно с актьорите, които играят в него.

Режисьор на видеото е Крис Захариев, а сценарист – Иван Ангелов. Сюжетът улавя посланието на театъра, че дори когато животът изглежда монохромен, сцената винаги може да добави цвят, смисъл и настроение към него.

Какво ново в театър Artvent

Залата вече отвори врати с обновени седалки и модернизирано осветление, за да осигури на зрителите още по-приятно театрално преживяване. Акцентите в програмата на Театър Artvent са две премиерни и изцяло български заглавия. "Код Жълто" (7 ноември) – провокативна комедия с участието на Весела Бабинова, Екатерина Лазаревска, Анелия Луцинова и Аня Пенчева, и "Оставам за малко" (19 ноември) – история за неизказаните думи, страхове и непредвидима нежност, в която ще гледаме Стефания Колева, Герасим Георгиев-Геро, Катя Иванова и Александър Григоров.

Публиката ще продължи да се среща и с любими заглавия като "Чамкория", "Петък вечер" и "Неделя сутрин", "Отчаяни съпрузи" – първа и втора част, "Това не го казвай!", "Заклеваш ли се в децата?", трилогията "Извънредно...", "Премахни от приятели", "Съвършени натрапници" и др.

Програмата на театър Artvent се обновява и може да бъде намерена тук: https://artvent.bg/teatar/artvent/programa. Театър Artvent е в Аула "Максима" в сградата на УАСГ (бул. "Христо Смирненски" 1).

Яна Баярова
