Студио Actualno:

Лаура Гарсия Лорка, племенницата на Лорка, гостува в Народния театър

21 ноември 2025, 13:38 часа 381 прочитания 0 коментара
Лаура Гарсия Лорка, племенницата на Лорка, гостува в Народния театър

Народният театър "Иван Вазов" и Институт Сервантес ще посрещнат Лаура Гарсия Лорка, племенница на поета и председател на Фондация "Федерико Гарсия Лорка". В рамките на специална тридневна програма публиката ще има възможност да се докосне до света на един от най-обичаните испански автори на ХХ век – през разговори, прожекция и изложба, посветени на неговия живот, творчество и наследство.

Още: В памет на Робърт Уилсън: Играят "Бурята" на 25 ноември в Народния театър

Федерико Гарсия Лорка е сред класиците, които всяко поколение преоткрива по свой начин – през призмата на историческите събития, културните промени и личното усещане за човешкото. Той е автор, чиято поезия и драма продължават да поставят големите въпроси на съществуването, а творчеството му остава живо, защото постоянно придобива нови измерения на времето и пространството. Именно тази среща между миналото и настоящето е в основата на програмата, организирана съвместно от Народния театър и Институт Сервантес. Всички събития са с вход свободен и предварително записване на следните линкове: Ден 1 и Ден 2.

Програмата започва с прожекция на филма "Лорка, да минат сто години" на 23 ноември от 18:00 ч. в кино "Одеон". А всички други събития ще бъдат проведени в Народен театър "Иван Вазов".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Първото от тях е срещата разговор "По следите на Лорка и невъзможният театър" с участието на Лаура Гарсия Лорка и Андрес Сория Олмедо, професор по испанска литература в Университета в Гранада под модерацията на директора на Институт Сервантес Хуан Карлос Видал. Тя ще бъде посветена на онези страни от творчеството на поета, които остават по-малко познати. Например неговите експерименти с формата, визията му за театъра на бъдещето и незавършените му произведения, сред които "Публиката" и "Комедия без заглавие". Тя ще се проведе на 24 ноември от 18:00 ч. на Камерна сцена.

Изложбата "Лорка в Народния театър", която представя 4 спектакъла по текстове на Федерико Гарсия Лорка, поставяни в Народния театър през годините – "Мариана Пинеда" на Владимир Трендафилов, "Домът на Бернарда Алба" на Енчо Халачев, "Йерма" на Вили Цанков и "Домът на Бернарда Алба" на Възкресия Вихърова, ще бъде открита същата вечер, от 20:00 ч. в Арт-фоайе "Антракт" при Камерна сцена.

Още: Звездите на Народния театър разкриват фалшивия блясък и варварството на богатото семейство в "Глембаеви"

В дискусията "Лорка на българска сцена" ще се включат режисьорите Диана Добрева, Елена Панайотова, Възкресия Вихърова, Николай Младенов и Крум Филипов. Тя среща публиката освен с Лаура Лорка и проф. Олмедо, и с българските режисьори, които са поставяли Лорка на сцена. Дискусията ще се проведе на 25 ноември от 17:00 ч. на Камерна сцена.

Събитията са организирани от Народен театър "Иван Вазов" и Институт Сервантес – София, в партньорство с Фондация "Федерико Гарсия Лорка", Центъра "Гарсия Лорка", Посолството на Испания в България, Movistar Plus+ и кино "Одеон".

Още: Спектакъл в Народния театър размива границите между сън и действителност

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Народен театър Федерико Гарсия Лорка Лаура Гарсия Лорка
Още от Сцена
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес