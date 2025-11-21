Лаура Гарсия Лорка, племенницата на Лорка, гостува в Народния театър

Народният театър "Иван Вазов" и Институт Сервантес ще посрещнат Лаура Гарсия Лорка, племенница на поета и председател на Фондация "Федерико Гарсия Лорка". В рамките на специална тридневна програма публиката ще има възможност да се докосне до света на един от най-обичаните испански автори на ХХ век – през разговори, прожекция и изложба, посветени на неговия живот, творчество и наследство.

Федерико Гарсия Лорка е сред класиците, които всяко поколение преоткрива по свой начин – през призмата на историческите събития, културните промени и личното усещане за човешкото. Той е автор, чиято поезия и драма продължават да поставят големите въпроси на съществуването, а творчеството му остава живо, защото постоянно придобива нови измерения на времето и пространството. Именно тази среща между миналото и настоящето е в основата на програмата, организирана съвместно от Народния театър и Институт Сервантес. Всички събития са с вход свободен и предварително записване на следните линкове: Ден 1 и Ден 2.

Програмата започва с прожекция на филма "Лорка, да минат сто години" на 23 ноември от 18:00 ч. в кино "Одеон". А всички други събития ще бъдат проведени в Народен театър "Иван Вазов".

Първото от тях е срещата разговор "По следите на Лорка и невъзможният театър" с участието на Лаура Гарсия Лорка и Андрес Сория Олмедо, професор по испанска литература в Университета в Гранада под модерацията на директора на Институт Сервантес Хуан Карлос Видал. Тя ще бъде посветена на онези страни от творчеството на поета, които остават по-малко познати. Например неговите експерименти с формата, визията му за театъра на бъдещето и незавършените му произведения, сред които "Публиката" и "Комедия без заглавие". Тя ще се проведе на 24 ноември от 18:00 ч. на Камерна сцена.

Изложбата "Лорка в Народния театър", която представя 4 спектакъла по текстове на Федерико Гарсия Лорка, поставяни в Народния театър през годините – "Мариана Пинеда" на Владимир Трендафилов, "Домът на Бернарда Алба" на Енчо Халачев, "Йерма" на Вили Цанков и "Домът на Бернарда Алба" на Възкресия Вихърова, ще бъде открита същата вечер, от 20:00 ч. в Арт-фоайе "Антракт" при Камерна сцена.

В дискусията "Лорка на българска сцена" ще се включат режисьорите Диана Добрева, Елена Панайотова, Възкресия Вихърова, Николай Младенов и Крум Филипов. Тя среща публиката освен с Лаура Лорка и проф. Олмедо, и с българските режисьори, които са поставяли Лорка на сцена. Дискусията ще се проведе на 25 ноември от 17:00 ч. на Камерна сцена.

Събитията са организирани от Народен театър "Иван Вазов" и Институт Сервантес – София, в партньорство с Фондация "Федерико Гарсия Лорка", Центъра "Гарсия Лорка", Посолството на Испания в България, Movistar Plus+ и кино "Одеон".

