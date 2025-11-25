Легендарният мюзикъл "GREASE" идва в София

Един от най-влиятелните и обичани мюзикъли на всички времена, "Grease" ("Брилянтин"), пристига за мащабен спектакъл в зала 1 на НДК, за да пренесе публиката право в златната ера на 50-те. На 26 и 27 февруари София ще се потопи в света на рокендрол мечтите, розовите якета и безразсъдната младост.

Българската публика ще има изключителната възможност да чуе култовите "You’re the One That I Want", "Greased Lightnin’", "Summer Nights", които ще прозвучат на живо, вплетени в безкрайната, бунтарска любовна история между Санди и Дани.

Още: Мюзикълът "Rock Sensation": Слушаме The Rolling Stones, Metallica, Oasis и U2

Обичан по целия свят, "Grease" е глобален попкултурен феномен, оставил следа от Бродуей и Холивуд чак до Дубай. Представен от Fest Team, в сътрудничество с People Entertainment Group и MAC Global, този впечатляващ сценичен спектакъл оживява в духа на Райдъл Хай с ярки костюми, динамична хореография и непреходния чар, който е пленявал поколения.

"Grease" е усещане за свобода, младежка дързост и сладките тръпки на първата любов. Това е вечната формула за добро настроение, която отново и отново покорява сцените по света.

Режисьор: Nigel West, Хореограф: Matt Wesley, Музикален директор – супервайзор: Jae Alexander, Сценография и костюми: Mary Tsagkari, Костюм ко-дизайнер: Ioanna Kalavrou, Звук: Matt Ground, Осветление: John Rainsforth.

Билетите за представленията в 19:30 на 26 и 27 февруари са вече в продажба на цени от 88 лв. до 180 лв. в Ticketstation и Eventim.

Интервю: "Разнообразието е есенцията на живота": Никеца в Студио Actualno (ВИДЕО)