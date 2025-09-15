Семейното шоу "Ледено сърце", вдъхновено от "Frozen", идва в България

Българският детски фестивал с гордост представя новото семейно шоу "Ледено сърце", вдъхновено от световния анимационен хит "Frozen". Спектакълът ще се играе на 24.10 в Пловдив в спортен комплекс С.И.Л.А., на 25.10 в София в зала Asics Arena (тук 70% от билетите вече са продадени) и на 2.11 в Двореца на културата и спорта във Варна. Събитието е подходящо за цялото семейство и ще остави траен спомен у всеки, обичащ магията на един от най-обичаните анимационни филми на Disney - "Замръзналото кралство".

Какво да очакваме от "Ледено сърце"

Очаква ни вълнуващо ново пътешествие в Омагьосаната гора, срещи с магически същества, горски духове и дори могъщи каменни чудовища. Зрителите ще може да проследят невероятните приключения на сестрите Елза, Анна и Хелга и ще се срещнат с любими герои от световноизвестната приказка. Тази вълшебна история е за важността на семейството, силата на любовта, истинското приятелство и чудото на чудесата.

За да създадат тази магия на сцената, 20 талантливи изпълнители и повече от 60 ярки персонажи ще осигурят незабравимо преживяване. Ще се насладим на зашеметяващи костюми, завладяващи декори и впечатляващи визуализации, които ще ни пренесат в един приказен свят.

Разбира се, ще има енергични песни и танци, невероятни гласове и трогателни изпълнения, които ще създадат празнично настроение и ще изпълнят зрителите с радост.

Ще бъде изградена специална фото-зона, където всеки може да си направи запомнящи се снимки с любимите си герои. Ще има и забавни аниматори и забавления преди представлението във фоайето, за да поддържат вълнението, преди завесата да се вдигне. "Ледено сърце" е на български език и е с продължителност от 75 минути.

Важна информация за билетите

Билети за "Ледено сърце" можете да откриете онлайн в официалния сайт на събитието, както и в мрежите на Eventim и Bilet.bg. Обърнете внимание на опцията за V.I.P. билети, които дават възможност за уникално преживяване, което ще донесе незабравими спомени.

Притежателите на V.I.P. билети ще влизат през специален вход и ще бъдат посрещнати от V.I.P. домакин на място. Ще има възможност за пазаруване на мърч преди шоуто, а V.I.P. зоната за настаняване е пред самата сцена. Притежателите на този вид билети получава и възможност за Meet & Greet и индивидуална снимка с един от персонажите. Те ще имат достъп и до лимитирано издание на плакат от турнето и официален V.I.P. бадж с достъп до сцената.

Деца над 3 години се допускат само с редовен билет и ползват отделно седящо място. Събитието не се препоръчва за деца под 3 г. По изключение дете под 3 г. може да влезе без билет, ако не заема седящо място. На входа ще бъде изискван акт за раждане, удостоверяващ възрастта му.