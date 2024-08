Кейт Бланшет се завръща в лондонския театър

Актрисата и носителка на "Оскар" Кейт Бланшет се завръща на лондонска театрална сцена с ролята на Аркадина в "Чайка" на Чехов, съобщи "Variety".

Постановката ще се играе в продължение на шест седмици в лондонския театър "Барбикан" от февруари 2025 г. Бланшет за последно се изявява на сцената му през 2012 г.

Още: Киното, модата и социалната им ангажираност

Класиката "Чайка"

Снимка: Getty Images

Освен Кейт Бланшет актьорският състав на новата постановка на "Чайка" включва Том Бърк, с когото актрисата наскоро работи над предстоящия трилър "Black Bag" на режисьора Стивън Содърбърг.

Преди две години в друга постановка на "Чайка" на театралната сцена в Лондон участва актрисата Емилия Кларк, прочула се с ролята си в хитовия сериал "Игра на тронове".

Още: Кейт Бланшет призова да се правят повече филми за бежанци

Кейт Бланшет за последно е играла на лондонска сцена в постановка на "When We Have Sufficiently Tortured Each Other" на Националния театър през 2019 г., непосредствено преди пандемията от COVID-19, пише БТА.