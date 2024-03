Lord of the Dance обявиха трета дата в София след два разпродадени спектакъла

Световноизвестната танцова трупа LORD OF THE DANCE обявява трето допълнително шоу в София – на 17 май 2024 от 20:00 ч. в зала 1 на НДК, след като разпродаде напълно цели два спектакъла с дата 18 май (от 17 и 20 ч.) в същата зала. Шоуто на LORD OF THE DANCE ще зарадва и варненската публика на 19 май в Дворец на Културата и спорта – Варна.