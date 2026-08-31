Малък градски театър "Зад канала" открива новия сезон в Деня на София със "Случаят Джем"

Малък градски театър "Зад канала" открива новия си сезон на 17 септември – Деня на София, със спектакъла "Случаят Джем" – драматургична версия на Юрий Дачев по мотиви от романа на Вера Мутафчиева. След участието си на "Аполония 2026" трупата се завръща на софийска сцена с история от XV век, която звучи повече от актуално - за властта, политическите манипулации, справедливостта и цената на човешкия идеализъм.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

Една история от XV век, която показва, че жестокостта, политическите манипулации и гаврата със справедливостта не са от вчера. История за трагичната илюзия на силните хора, че могат да променят света с добрите си идеи за неговото усъвършенстване. Постановката на Бина Харалампиева се връща към съдбата на Джем султан – принц, поет и изгнаник, превърнал се в заложник на голямата политика между Изтока и Запада.

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"Какво би се случило, ако Джем наистина бе станал султан? Дали поетът би победил властта или властта – поета? И възможно ли е усилието на истински хуманния човек при срещата му с властта да има друг финал освен катастрофа за него?"

Гледайте Христо Пъдев, Калин Врачански, Леонид Йовчев, Василена Атанасова, Богдан Бухалов, Мак Маринов, Малин Кръстев, Каталин Старейшинска, Мартина Тодорова, Свежен Младенов и Атанас Чопов в "Случаят Джем". Сценографията и костюмите са на Свила Величкова, музиката е на Асен Аврамов, а видео дизайнът е на Стефан Н. Щерев.

"Велика" – големият хит се завръща

Фотограф: Иван Дончев

Още преди софийското начало на сезона трупата ще се срещне с публиката на "Аполония 2026" в Созопол на 6 септември със спектакъла "Велика" от Тони Макнамара, режисьор Стайко Мурджев, с Весела Бабинова в ролята на Екатерина Велика.

Острата, мащабна визуална и историческа сатира се превърна в едно от най-коментираните театрални събития на годината и оглави годишната класация на "Площад Славейков" за Културно събитие на 2025 година.

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Успехът на спектакъла беше потвърден и с престижни театрални отличия и номинации – "Златен кукерикон" за най-добър спектакъл, номинации за режисура на Стайко Мурджев и за дебют на Александър Кендеров на наградите "Икар", както и номинации за Весела Бабинова и самия спектакъл в "Златен кукерикон". Каталин Старейшинска получи Голямата награда за поддържаща женска роля на фестивала "Театър, обичам те!" в Хасково.

След "Аполония" "Велика" се завръща на сцената на "Зад канала" на 20 септември.

"Сън в зимна нощ" – между смеха и сълзите

На 18 септември "Зад канала" гостува на фестивала "Сцена на кръстопът" в Пловдив със "Сън в зимна нощ" от Александър Секулов, постановка на Стоян Радев.

Съвременната антиутопия поставя публиката в метафоричния свят на лагер, в който всички сме осъдени да живеем, без да признаваме, че е така. Спектакълът търси наследниците и преображенията на тоталитарните режими в съвременността и говори за подчинението, свободата, любовта и саможертвата.

В спектакъла участват Свежен Младенов, Каталин Старейшинска, Ирини Жамбонас, Луиза Григорова-Макариев, Мартина Тодорова, Славяна Любомирова, Жени Александрова-Лечева, Цветина Петрова, Василена Атанасова и Христина Караиванова.

За ролята си на Ана Бергман Ирини Жамбонас е номинирана в категория "Водеща женска роля" на наградите "Аскеер" 2026.

"Тартюф или Лицемерът" – класиката като огледало на настоящето

На 19 септември на сцената на "Зад канала" е "Тартюф или Лицемерът" от Молиер – постановка на Лилия Абаджиева, с участието на актьорите от трупата, начело с Александър Кадиев.

Повече от три века след създаването си "Тартюф" продължава да бъде болезнено актуален. Според режисьорката Тартюф може да бъде разпознат днес в политиката, медиите, социалните мрежи и междуличностните отношения – човекът, който обещава спасение, но всъщност неистово се стреми към контрол.

Това е човекът, който използва морала като оръжие, а ценностите като параван за преследване на неетични цели.

"Скакалци" – първата премиера за сезона

През октомври "Зад канала" ще представи първата си премиера за новия сезон – "Скакалци" от Ст. Л. Костов, в драматургичната версия на Юрий Дачев и с режисьор Бина Харалампиева.

Сатиричната комедия събира впечатляващ актьорски състав: Филип Аврамов, Малин Кръстев, Христина Джурова, Жени Александрова-Лечева, Василена Атанасова, Мартина Тодорова, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Иван Петрушинов, Емил Котев, Александър Карасански, Атанас Чопов и Стефан Рядков.

Специален елемент в спектакъла е музиката на живо, създадена от Иван Лечев.

"Скакалци" продължава традицията на "Зад канала" да поставя съвременни теми през призмата на сатирата – с история за човешките слабости, обществения абсурд и механизмите, по които малките компромиси могат да доведат до големи последици.

"Игра на котки" и "Капачки" – още две премиери през есента

През септември започват репетициите на "Игра на котки" от Ищван Йоркен – една от най-популярните и най-играни пиеси на унгарския драматург. Режисьор е Десислава Шпатова, а в спектакъла участват Светлана Янчева, Снежина Петрова, Христина Караиванова, Христина Джурова и Свежен Младенов. Премиерата е планирана за началото на ноември.

В началото на октомври започват репетициите на авторския спектакъл "Капачки" на Боил Банов с участието на Василена Атанасова, Малин Кръстев, Свежен Младенов и Славяна Любомирова. Премиерата е предвидена за ноември.

Новият сезон на Малък градски театър "Зад канала" идва с нови спектакли, силни актьорски срещи и истории, които търсят връзката между миналото и настоящето – между човека, властта, обществото и собствените ни избори.

Завесата се вдига. "Зад канала" отново очаква своята публика.

Билети на касата на театъра от 1 септември и онлайн.