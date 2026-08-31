Светослав Иванов от "120 минути" влиза с мисия във "Фермата"

Двама от най-обичаните и емблематични победители в предишни сезони на "Фермата" – Веселка (победител в сезон 5 и 8) и Яни (победител в сезон 3), влизат ударно и ще разгорещят страстите тази вечер в предаването, като премерят сили с двама от новите участници в сезона. Коя от десетте двойки ще има най-голям шанс срещу толкова силни съперници и ще се осмели да излезе на арената в директен сблъсък с тях, зрителите на bTV ще разберат още тази вечер точно в 20:00 ч.

Специална изненада

Водещият на "120 минути" по bTV – Светослав Иванов, ще изненада фермерите и ще постави в "главната роля" една история, която дълго време е била пазена в тайна – тежка и болезнена. Край огъня срещу него сърцата си ще разкрият футболистът Светослав Бърканичков и синът му Джулиан, които се срещат чак когато момчето е на 18 години и за първи път във "Фермата: Кръвта вода не става" заживяха под един покрив, споделяйки време заедно, както никога досега. Емоциите в стопанството ще достигнат своя връх, когато едно писмо докосне най-тънката струна в душите не само на баща и син, но и на останалите фермери, които ще станат свидетели на всичко това.

Кой и как ще усети невероятната история на двамата "като за филм" и ще промени ли тя отношението на останалите участници към тях – ще стане ясно довечера.