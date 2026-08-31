Дневният режим на една шампионка

Има дни, в които графикът просто не оставя свободно място. Тренировка, срещи, задачи, пазаруване, лични ангажименти и някъде между тях трябва да остане време за храна. За един от най-запомнящите се участници от последния сезон на „Игри на волята“ - Генерал Ръждавичка, този ритъм е напълно познат.

„Моят ден обикновено започва и завършва в залата. Понякога излизат и допълнителни ангажименти и срещи, с които графикът става още по-натоварен. Някъде там трябва да намеря време и за себе си, което обикновено не стига“, разказва Симона.

Тренировките ѝ най-често са между час и час и половина. А макар да държи денят ѝ да включва закуска, обяд и вечеря, реалността често променя плановете.

„Най-редовно обядът се превръща в следобедна закуска“, признава Симона.

Сутрините са най-предвидимата част от хранителния ѝ режим. Обикновено избира засищащ сандвич или протеинов крем. За обяда и вечерята обаче рядко има строго начертан план. „Слушам тялото си много внимателно“, казва тя.

Когато разполага само с няколко минути, изборът ѝ е практичен, а именно нещо добре приготвено, което може да бъде взето бързо и лесно. Наскоро открива Бърза витрина на Кауфланд, която идеално пасва на личните й предпочитания. Много си пада по готвените традиционни ястия там, защото точно тях най-често не успява да си приготви вкъщи. Има си и фаворит - “Открих едни много вкусни кюфтенца с доматен сос. Мога да ги хапвам постоянно”, смее се тя.

Изчислила е, че грубо в ежедневието си има около 15 минути, за да си приготвя храна. Прави яйца, омлети, сандвичи, салати. “Като цяло ми е трудно да си разнообразявам менюто, затова и така ми допаднаха готвените предложения. Отивам и с един пазар осигурявам разнообразие в хладилника - поне два пъти в седмицата гледам да ям риба, всеки ден ям и месо”, обяснява тя.

Въпреки липсата на време, Симона все пак има рецепти, с които обича да изненадва гостите си, а когато има повече време залага на ястието, в което смята себе си за истински специалист. „Паста болонезе с телешко рагу. Майстор съм.“, споделя с усмивка Ръждавичка.

Въпреки, че изглежда добре и е в отлична спортна форма, тя си признава, че не е фен на строгите хранителни режими. “Моята формула е разнообразието. Обичам да ям и сладко и понякога се награждавам и с по-калорични неща. Убедена съм, че като се храниш съзнателно и разбира се - с мярка, нещата се получават”, категорична е Генерал Ръждавичка.