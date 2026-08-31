Искат чист въздух: Близо 2000 граждани се обявиха против летящата пепел в "Обеля"

Инвестиционно намерение за складиране на 5 000 тона летяща пепел в силозите на стар бетонов възел в столичния квартал "Обеля", който граничи със земеделска земя, предизвика голямо недоволство сред жителите на района, както и сред гражданите от "Връбница" и Надежда", но и в близките села, което се изрази в протестно събрание, на което гражданите получиха подкрепа от своите кметове и общински съветници.

Гражданите на кв. "Обеля", на целите райони "Връбница" и "Надежда", на село Мрамор и близките квартали Илиенци, Требич и Волуяк желаят тяхното конституционно право на чист въздух, здравословна среда и качество на живот да бъдат зачетени от РИОСВ и техните 1 910 подписи под хартиени индивидуални и колективни възражения и множество подадени в електронен вид становища да натежат повече от корпоративния интерес на единици, съобщават Екодружения „Надежда-Връбница“, „ИК Връбница“ и Инициативен комитет на гражданите от р-ни Връбница и Надежда срещу летящата пепел.

В рамките на законовия срок директно в РИОСВ и чрез местната администрация – също в РИОСВ, бяха подадени над 150 индивидуални възражения от граждани срещу този обект. Също така и по електронен път са подадени възражения, но за техния брой се очаква информация от властите.

Колективни възражения, подкрепени от общо около 1760 подписа на граждани, също са подадени – директно в РИОСВ, а също и чрез районните администрации на р-ни Надежда и Връбница.

Публикувано е отрицателното становище на кмета на р-н Надежда инж. Димов, подадено в РИОСВ, подкрепено от още 650 граждани на района.

Всички тези индивидуални или колективни възражения са с едно и също искане: РИОСВ- София да не дава зелена светлина на инвестиционното намерение и то да бъде спряно незабавно. ОЩЕ: "Не дишаме пепел": Жители на 9 района в София се вдигат на бунт срещу депо за опасен отпадък

Опасенията на гражданите

Сред опасенията на гражданите са, че непосредствената близост до жилищни зони, което представлява риск за здравето.

Те се опасяват от технологичен риск от неорганизирани прахови емисии.

Освен това те отчитат, че всяко изпускане на летяща пепел ще замърси обработваемата земя наоколо необратимо като чрез отровената земеделската продукция отровата ще проникне в цялата хранителна верига.

Според тях има и висока степен на транспортен риск за градската среда, тъй като не е даден транспортен план и маршрут и допускат възможността неизвестен брой камиони на ден да преминават през гъсто населени квартали по Ломско шосе или Северната тангента.

"Не е дадена информация за произхода на пепелта, като има реална опасност тя да е с токсичен характер и да попада в класификацията „опасни отпадъци“ при известния ни занижен контрол и толериране на замърсителите от контролните органи – РИОСВ и ИАОС", посочват още гражданите. ОЩЕ: Силно недоволство срещу "летящата пепел": Няколко квартала на София излизат на протест