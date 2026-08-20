Популярният менталист Lior Suchard се завръща в България

Известният менталист Lior Suchard пристига догодина в България, за да покаже феноменалните си телепатични умения в голямо представление. Шоуто му у нас, по покана на Fest Team, ще се състои на 28 януари 2027 г. в зала 1 на НДК. Билетите за събитието са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 66 до 120 евро.

Кой е Lior Suchard

Той може да се прочете и най-съкровените ви мисли и да разбере какво казвате, още преди да го изречете. Неслучайно Lior Suchard е смятан за най-великия менталист в света. Феноменалният му талант и умения да прави точни предсказания и да чете мисли са го превърнали в най-търсения менталист. Впечатляващите му представления увличат публиката по света, което му е спечелило дълъг списък от почитатели от холивудски знаменитости до държавни глави и бизнесмени. “Изумителните способности на Lior ме впечатляват все повече с всяка наша среща”, “А аз си мислех, че вече съм видял всичко”, “Това е най-невероятното нещо, което съм виждал през живота си, а съм видял много” - това са само малка част от изказванията по адрес на Suchard от знаменитости като Барбара Стрейзънд, Бил Гейтс и Лари Кинг.

С разпродадени участия в над 60 страни по цял свят Lior Suchard повежда публиката в пътешествие из дълбините и чудесата на човешкия мозък. Шоутата му са заредени с драматизъм, като същевременно включват много хумор и активно участие на самата публика. Неговите техники за стимулиране на креативността помагат на хората да открият вътрешния си менталист и да включат в употреба неизползвани умствени сили, за да създадат позитивна промяна в ежедневието си.

Многократно е гост в различни предавания като “Вечерното шоу с Джей Лено” и “Шоуто на Елън Дедженеръс”. Сред най-забележителните му телевизионни участия е интервюто му при легендарния водещ Лари Кинг в “One-on-One Special”, както и появата му в американското токшоу “The View”, която едва не просълзява водещата Барбара Уолтърс.

Lior Suchard прави и частни участия, с които впечатлява холивудски знаменитости, корпоративни гиганти и бизнесмени, политици, дори и кралски особи. Често е гост на лекции, конференции и корпоративни събития, които превръща в забавни и интригуващи събития. Елегантните обръщения и деликатният му хумор го правят страхотен избор за “чупене на леда” на всяка бизнес среща. Освен това е автор на книгата “Четецът на мисли” (“Mind Reader”), в която споделя своята лична история и същевременно предлага безценни съвети.

Българската публика ще има възможността да стане свидетел на феноменалните умения на известния менталист на 28 януари 2027 г. в зала 1 на НДК. Lior призовава зрителите да мислят позитивно, защото никога не се знае кой може да чете мислите ви. Билетите за събитието са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 66 до 120 евро. Актуална информация следете тук.