Спорт:

Шокиращ обрат: Барселона тайно получи "зелена светлина" да задвижи мегасделката на лятото!

31 август 2026, 13:30 часа 901 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Шокиращ обрат: Барселона тайно получи "зелена светлина" да задвижи мегасделката на лятото!

Сагата около Хулиан Алварес и Барселона претърпя сензационен обрат в последните часове. Докато Атлетико Мадрид публично настоява, че няма да преговаря с каталунците за звездата си, нова информация от Испания твърди, че мадридският клуб е дал на аржентинеца писмено разрешение да обсъжда трансфер на "Камп Ноу". Ако информацията бъде потвърдена, това би променило изцяло картината около един от най-коментираните трансфери на лятото.

Атлетико разреши на Алварес да преговаря с Барселона

Според информацията на El Chiringuito, цитирана от няколко испански източника, разрешението е било оформено писмено, като журналистът Хорди Жота твърди, че лично е видял документа. Това обаче влиза в директно противоречие с официалната позиция на Атлетико от 27 август, когато бордът на клуба единодушно обяви, че няма и няма да има преговори с Барселона за нападателя.

Още: Трифон Иванов е бил на косъм да играе с Христо Стоичков в Барселона?

Хулиан Алварес

Алварес от своя страна не крие желанието си да напусне Мадрид и да премине в Барселона. 26-годишният аржентинец има договор с Атлетико до 2030 г., а каталунците отдавна го определят като една от основните си трансферни цели. По-рано през лятото Барселона е отправила оферта от 100 млн. евро, докато около евентуална нова оферта се появиха различни информации.

Ситуацията допълнително се изостри през последната седмица, когато Алварес пропусна няколко занимания на Атлетико и не попадна в групата за победата с 3:1 над Севиля. В неделя той се завърна към тренировките с основния състав, а според Reuters към момента Арсенал изглежда по-реалистичната алтернатива, ако трансферът в Барселона пропадне.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В същото време до затварянето на трансферния прозорец остават броени часове, което поставя всички страни под огромно напрежение.

Още: Барса направи обратен завой на трансферния прозорец - избра изненадващ нов №9 за атаката си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Барселона Атлетико Мадрид Летен трансферен прозорец Хулиан Алварес
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес