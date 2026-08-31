Шокиращ обрат: Барселона тайно получи "зелена светлина" да задвижи мегасделката на лятото!

Сагата около Хулиан Алварес и Барселона претърпя сензационен обрат в последните часове. Докато Атлетико Мадрид публично настоява, че няма да преговаря с каталунците за звездата си, нова информация от Испания твърди, че мадридският клуб е дал на аржентинеца писмено разрешение да обсъжда трансфер на "Камп Ноу". Ако информацията бъде потвърдена, това би променило изцяло картината около един от най-коментираните трансфери на лятото.

Атлетико разреши на Алварес да преговаря с Барселона

Според информацията на El Chiringuito, цитирана от няколко испански източника, разрешението е било оформено писмено, като журналистът Хорди Жота твърди, че лично е видял документа. Това обаче влиза в директно противоречие с официалната позиция на Атлетико от 27 август, когато бордът на клуба единодушно обяви, че няма и няма да има преговори с Барселона за нападателя.

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Алварес от своя страна не крие желанието си да напусне Мадрид и да премине в Барселона. 26-годишният аржентинец има договор с Атлетико до 2030 г., а каталунците отдавна го определят като една от основните си трансферни цели. По-рано през лятото Барселона е отправила оферта от 100 млн. евро, докато около евентуална нова оферта се появиха различни информации.

Ситуацията допълнително се изостри през последната седмица, когато Алварес пропусна няколко занимания на Атлетико и не попадна в групата за победата с 3:1 над Севиля. В неделя той се завърна към тренировките с основния състав, а според Reuters към момента Арсенал изглежда по-реалистичната алтернатива, ако трансферът в Барселона пропадне.

В същото време до затварянето на трансферния прозорец остават броени часове, което поставя всички страни под огромно напрежение.

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