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Левски сложи сериозна цена на Мустафа Сангаре

31 август 2026, 14:30 часа 177 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Левски сложи сериозна цена на Мустафа Сангаре

Българският шампион Левски е поставил сериозна цена на централния нападател Мустафа Сангаре, за когото има интерес от Либия, съобщава "Тема Спорт". Според информацията "сините" ще бъдат готови да се разделят с 27-годишния футболист при оферта над 1.5 милиона евро. Либийският Ал Итихад Триполи вече води преговори за привличането на нападателя, като клубът е подготвил и четиригодишен договор за него.

Изкушават Сангаре с 2 милиона евро за 4 години

Според информациите Сангаре може да получи общо около 2 милиона евро под формата на заплати за четирите години на контракта си с Ал Итихад. Засега обаче не е ясно дали либийският клуб е готов да плати исканата от Левски трансферна сума.

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Мустафа Сангаре

Интересът към Сангаре не е нов. През юни "сините" са отхвърлили предложение от египетския гранд Ал Ахли на стойност 1.5 милиона евро. Още през миналата есен нападателят е имал възможност да напусне "Герена", но е избрал да остане, за да помогне на Левски в битката за шампионската титла.

Впоследствие Сангаре приключи миналия сезон с контузия, а проблемите продължиха и през настоящата кампания. Той има едва 4 минути на терена от началото на сезона - като резерва при победата с 2:1 над Локомотив София.

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Малийският нападател пристигна в Левски през лятото на 2024 година и до момента е записал 70 мача и 18 гола за клуба във всички турнири.

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Левски Летен трансферен прозорец Мустафа Сангаре
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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