Кръстю Лафазанов и "Комикадзе на кръстюпът" идват в Joy Station

BGTSC представя: Комедията "Комикадзе на кръстюпът". Събитието ще се проведе на 10 октомври от 20:00 часа в столичния Joy Station, а билети се продават ексклузивно в мрежата на Eventim.bg.

"Комикадзе на кръстюпът" е авторски моноспектакъл на един от най-обичаните и разпознаваеми български актьори – Кръстю Лафазанов. Създаден по сценарий и режисура на неговата спътница в живота и на сцената Елена Начева, спектакълът представлява иновативен комедиен терапевтичен сеанс, в който смехът е основното оръжие и лекарство.

В ерата на стреса и абсурдните житейски ситуации, шоуто изправя зрителя пред собствените му ежедневни кръстопътища. През призмата на самоиронията, Кръстю Лафазанов майсторски балансира между класическия стендъп формат и яркия театрален образ. Спектакълът е наситен с емблематичната за актьора словесна еквилибристика, остроумни каламбури и улични мъдрости, които разкриват суетата, горделивостта и парадоксите на съвременното общество.

Билети за събитието се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg.

"Комикадзе на кръстюпът" е не просто комедия, а пречистващо емоционално преживяване. Проектът се радва на изключителен успех и разпродадени зали, както в България, така и сред българските общности в редица европейски градове. Спектакълът доказва, че най-сигурният начин да оцелеем на всеки житейски кръстопът е да преминем през него с усмивка.

Билетите са за маса с четири места или самостоятелни билети с места. Ако сте компания над 4 души, можете да закупите съседни маси или да се свържете с организаторитв на events@bgtsc.eu

Всяка кръстЮсловица има поне едно усмАхнато решение!