Погребаха Доли Партън до съпруга ѝ Карл в Нашвил

"Тя вярваше в мен, още преди аз да знам как да повярвам в себе си"

Племенницата на Доли Партън Лейни Мей Партън е потвърдила, че легендата на кънтри музиката е погребана в петък. В емоционален пост в Instagram ден по-късно тя е споделила, че частното погребение на леля ѝ е било на 28 август - три дни след кончината на певицата. Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след "кратка битка с рака", пише сайтът music-news.com.

"Тя вярваше в мен, още преди аз да знам как да повярвам в себе си"

"За мен е наистина трудно да напиша тази публикация", сподели Лейни Мей Партън, придружавайки текста със серия от фотографи, на които легендата на кънтри музиката е снимана с различни членове на семейството.

"Исках да изчакам, докато леля ми бъде погребана, преди да се опитам да изразя всичко това с думи", написа още племенницата на иконата на кънтри музиката.

Лейни Мей Партън продължи, като похвали Доли, която за племенниците си е била известна като "леля баба".

Още: Популярни личности скърбят за кънтри кралицата Доли Партън

"Тя винаги намираше начин да ме кара да се чувствам пълноценна. Никога не ми даваше да почувствам, че мечтите ми са прекалено големи, нито че не мога да направя нещо. Тя вярваше в мен, още преди аз да знам как да повярвам в себе си", написа още Лейни.

"Повечето хора могат да си спомнят поне един лош спомен с всеки член от семейството си", добави тя. "Честно казано, не мога да се сетя за нито един такъв с нея".

"Все още не мога да повярвам, че я няма. Ще ми липсват гласът ѝ, смехът ѝ, прегръдките ѝ и това, че просто знаех, че е там", продължи Лейни Мей Партън.

Лейни казва, че тъй като леля ѝ не е могла да има собствени деца, е карала всичките си племенници да се чувстват като "нейни".

Повече за погребението на Партън

Рубриката за светски новини Page Six на в. "Ню Йорк пост" съобщи в петък, че близките на Доли са се събрали на мястото на погребението ѝ в Нашвил - Woodlawn Memorial Park and Mausoleum. Според съобщенията певицата е била погребана до съпруга си Карл Томас Дийн, който почина през март 2025 г. на 82-годишна възраст, след като двамата бяха женени близо 60 години.

Източник: БТА