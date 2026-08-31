Европейската служба за външна дейност заяви, че е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами

"Европейската служба за външна дейност към Европейската комисия заяви, че наистина е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами и са атакували испанското правителство". Думите са на испанския премиер Педро Санчес и той ги каза във връзка с наскоро избухналата (уж) абсолютно изненадваща мигрантска криза в Сеута и Мелиля.
Санчес имаше предвид как точно наведнъж за кратко време огромни тълпи мигранти опитаха да пробият през испанските автономни градове в Северна Африка, за да се доберат до "европейска" Испания. Една от лъжите беше, че Испанският върховен съд позволява на мигранти, дошли по море, да останат в Испания. Какво точно обаче е решението, НАУЧЕТЕ: Лъжата, която стартира мигрантската криза в Сеута и Мелиля - Мароко я обяви
Spain's PM Pedro Sánchez:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
The European External Action Service of the European Commission has said there were indeed Russian and Israeli networks that spread these hoaxes and attacked the Spanish government and European governments on a very corrosive topic like the fight… pic.twitter.com/8Yps3hepxQ
Spain’s PM Pedro Sánchez says Russian and Israeli social networks deliberately spread hoaxes about the July 30–31 migrant surge to destabilize Spain and Europe:— Clash Report (@clashreport) August 31, 2026
There was expansion of these hoaxes by social networks associated with Russia and also Israel, and an international… pic.twitter.com/xjE8bNZzS5
Испанският премиер беше категоричен - атаките срещу страната му и правителството не са защото някой много се е загрижил за мигрантите, а защото Испания е твърда в позициите си срещу действията на Бенямин Нетаняху и Израел в Газа, както и против войната в Украйна. Това обаче не решава проблемите на Сеута - там все още има много мигранти и заради пренаселеността плъзват болести, с които местните лечебни заведения не могат да се справят поради големия брой хора.
Residents of Ceuta are at their breaking point. Their message to Prime Minister: “F*ck you, Pedro Sánchez!” https://t.co/sd9XUt6zaY pic.twitter.com/6Q2wWHi9lA— NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026