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Европейската служба за външна дейност заяви, че е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами

31 август 2026, 14:37 часа 856 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Европейската служба за външна дейност заяви, че е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами

"Европейската служба за външна дейност към Европейската комисия заяви, че наистина е имало руски и израелски мрежи, които са разпространявали тези измами и са атакували испанското правителство". Думите са на испанския премиер Педро Санчес и той ги каза във връзка с наскоро избухналата (уж) абсолютно изненадваща мигрантска криза в Сеута и Мелиля.

Санчес имаше предвид как точно наведнъж за кратко време огромни тълпи мигранти опитаха да пробият през испанските автономни градове в Северна Африка, за да се доберат до "европейска" Испания. Една от лъжите беше, че Испанският върховен съд позволява на мигранти, дошли по море, да останат в Испания. Какво точно обаче е решението, НАУЧЕТЕ: Лъжата, която стартира мигрантската криза в Сеута и Мелиля - Мароко я обяви

Испанският премиер беше категоричен - атаките срещу страната му и правителството не са защото някой много се е загрижил за мигрантите, а защото Испания е твърда в позициите си срещу действията на Бенямин Нетаняху и Израел в Газа, както и против войната в Украйна. Това обаче не решава проблемите на Сеута - там все още има много мигранти и заради пренаселеността плъзват болести, с които местните лечебни заведения не могат да се справят поради големия брой хора.

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Израел Нелегални имигранти мигранти цитати Сеута Педро Санчес
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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