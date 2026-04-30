Премиера на "Котаракът в чизми": Първи спектакъл на студентите от трети курс "Актьорство за куклен театър" в НАТФИЗ

На 5 май от 19:00 ч. на сцената на Куклен театър НАТФИЗ ще се състои премиерното представление на спектакъла "Котаракът в чизми". Сценичната адаптация по любимата приказка на Шарл Перо е дело на Теодора Попова, а режисьор е Тодор Вълов. Сценографията е на Стефка Кювлиева, музиката – на Пламен Мирчев – Мирона, а мултимедийната среда – на Симеон Сокеров. В спектакъла участват студенти от трети курс "Актьорство за куклен театър" в класа на проф. д-р Константин Каракостов.

Историята започва с познатия въпрос: може ли човек да дресира котка или котката ще се окаже по-хитра? С много чар, находчивост и чувство за хумор, котаракът Жилбер манипулира всички, за да превърне бедния мелничарски син Жан в Маркиз дьо Карабас. Амбициозната и немислима на пръв поглед цел котаракът постига с много лъжи, преструвки, мистификации, авантюризъм и природен талант да лови... мишки... А в крайна сметка и късметът се лови, както се хващат мишки!

Едва ли Шарл Перо би могъл да си представи, че неговият герой ще се превърне в алегоричен портрет на съвременен имиджов PR и стилист... Такъв е котаракът в чизми в този прочит на приказката, която оживява на сцената като шарж-кабаре. Представлението разсмива, но и деликатно насочва вниманието към важни теми като човешката глупост, лекомислието, суетата, подкупността и стремежа към власт и интриги.

"Котаракът в чизми" е постановка, която ще се хареса както на децата, така и на техните родители – с много въображение, сценична магия и актьорска енергия. Спектакълът е подходящ за зрители над 5 години и е с продължителност 60 минути.