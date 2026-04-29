Илон Мъск, Тръмп, Путин и Иво Сиромахов тръгват на турне из България

29 април 2026, 11:17 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
През 2026 година театралната сцена напуска пределите на Земята. С препълнена зала в Пазарджик започна националното турне на най-новия спектакъл от Иво Сиромахов - "Пътуване до Марс". Официалната премиера се състоя на 27 април, на сцената на неговия продуцент - Драматично-куклен театър "Константин Величков".

"Пътуване до Марс" е зрелищна сценична комедия, в която жаждата за власт, славата и човешкото его се озовават на борда на космически кораб с една-единствена цел - полет до Червената планета. Мисията започва като историческо събитие, но много бързо се превръща в експлозивна комедийна ситуация извън всякаква земна логика. Златимир Молдовански, който е режисьор на постановката, подчертава, че Иво Сиромахов използва хумора не само като забавление, но и като "скалпел", с който анализира съвременните политически лидери и техните често абсурдни приоритети. Макар действието да се развива в бъдещето/Космоса, то е огледало на днешните реалности – популизма, фалшивите обещания и манипулацията на масите. "В един момент се оказва, че тези хора, които имат амбицията да владеят света и да колонизират нови планети, са абсолютно неспособни да съжителстват в една стая един с друг. Сатирата е най-добрият начин да се говори за сериозните неща, без да ставаме дидактични или скучни. Когато се смеем на героите, ние всъщност се смеем на себе си и на лидерите, които сами сме си избрали.", споделя Молдовански.

Фотограф: Милен Торбев

"Пътуване до Марс" не е просто фантастика, а критичен поглед към това как личности с големи ресурси, но съмнителен морал, диктуват посоката на човечеството. Есенцията е в напомнянето, че преди да завладеем Марс, трябва да се научим да владеем собствените си страсти и его на Земята.

Ненчо Балабанов влиза в образа на Доналд Тръмп, а в ролята на Урсула фон дер Лайен зрителите ще видят Александра Сърчаджиева/Гергана Спиридонова/. На борда, събран от Илон Мъск (Тихомир Благоев), се качват още Владимир Путин (Тодор Танчев), Си Дзинпин (Румен Вангелов), както и световноизвестната българска инфлуенсърка Златка (Стиляна Маркова). В спектакъла участва и Гроздан Даскалов в ролята на Извънземния.

Фотограф: Милен Торбев

Затворени в ограниченото пространство на космически кораб и далеч от Земята, героите се сблъскват в поредица от напрегнати, абсурдни и неудържимо смешни ситуации. А когато достигат Марс, ги очаква среща, която никой не би могъл да предвиди. Основният въпрос е: Какво остава от човека, когато бъде отделен от земния контекст и се изправи пред непосилни амбиции?

Под режисурата на Златомир Молдовански, със сценография на Даниела Николчова и музика на Сибин Златарев, спектакълът превръща сцената в мащабно театрално приключение, където смехът е без гравитация и всичко излиза извън контрол.

"В "Пътуване до Марс" търся срещата между зрелището, сатирата и провокацията в една съвременна форма. За мен това е процес, в който режисурата работи не само с актьорската игра, а с цялата сценична среда – ритъм, музика, атмосфера и пряк контакт с публиката“, казва още режисьорът.

Фотограф: Милен Торбев

След премиерата в Пазарджик, националното турне на "Пътуване до Марс" продължава на 13 май във Враца, 27 май в Добрич, 28 май в Плевен, 4 юни във Варна, 9 юни в Благоевград, 10 юни в София, театър "Сълза и смях", където билетите са почти разпродадени. На 23 юни в Стара Загора, 24 юни в Казанлък и 27 октомври в Шумен. В началото на есенния сезон, спектакълът ще гостува и в Асеновград, Петрич, Бургас, Хасково, Габрово, Панагюрище, Разград и Търговище. 

Обратното броене започна.

Очакваме ви на борда на най-световноизвестната космическа совалка.

Билети онлайн тук: https://www.kupibileti.bg/bg/category/203 и на всички физически каси на платформата.

Яна Баярова
Иво Сиромахов театър български театър Пътуване до Марс
