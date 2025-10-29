Любопитно:

Най-голямото шоу на Comedy Fest 2025 идва в София - 15 комедианта, една сцена, безброй шеги

Кулминацията на най-големия комедиен фестивал на Балканите предстои в София на 8 ноември. Голямото шоу на Фестивала на комедията ще бъде съпроводено от специални събития - конкурс за млади таланти в стендъпа и уъркшоп "Основи на публичната реч", насочени към всички, които желаят да развият своите умения в комедията, сценичното поведение и импровизацията.

На една сцена ще се съберат 15 от най-обичаните стендъп комедианти в България, сред които: Иван Кирков, Петя Кюпова, Ники Банков, Александър Деянски, Васил Ножаров, Христо Радоев, Емо Йоцов и още много други, които ще превърнат вечерта в истински празник на хумора.

Шоутo ще се проведе в най-престижната зала на България - зала 1 на НДК, а билети могат да се открият на https://mainevent.bg/.

Събитието Фестивал на комедията е организирано от Comedy Club Bulgaria и се провежда без прекъсване от 2014 година насам. През годините се превръща в утвърдена традиция, която събира на една сцена едни от най-обичаните стендъп комедианти в страната и любителите на жанра.

Днес фестивалът се счита за най-мащабното и престижно комедийно събитие на Балканите - символ на развитието на стендъп културата в България, а публиката ще бъде посрещната с грандиозно шоу, мащабен смях и мащабни спомени, които ще останат дълго след последната шега.

Очаква се вечер, изпълнена с енергия, емоция и неподправен хумор, в която сцената ще се превърне в сърцето на комедията, а смехът - в най-силния аплодисмент.

