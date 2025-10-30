Незаконен договор за 100-200 лв. на театралната школа на министъра на културата: Кметът на "Изгрев" извади документи

В театралната школа, която проверихме, всичко е наред с децата. Това заяви кметът на столичния район "Изгрев" д-р Делян Георгиев, визирайки скандала с ареста на д-р Станимир Хасържиев и последвали разкрития, в случая засягащи министъра на културата Мариан Бачев. Школата на министъра обаче се помещава незаконно в сградата на читалище "Николай Хайтов" от 10 години, каза районният кмет и извади документи. Договорът ѝ е за съвместна дейност – само че трябва да има протокол от настоятелството на читалището, че председателят може да сключи договор. Такъв протокол няма, договорът е подписан от тогавашния председател на читалището проф. Арсенова, твърди Георгиев пред bTV.

И още обяснения – първо договорът е за 1 година, от 2015 година, а през 2018 година има анекс, след като е имало просрочие. Школата плаща 100 лева на читалището – няма да задълбаваме какви са таксите за включване в школата. 2018-та вече таксата, плащана от школата на читалището, е 200 лева, твърди Георгиев. Според него, договорът е незаконен.

Същевременно Георгиев напомни, че читалищата по закон имат право на самоуправление. И още – не прекратявам договора, защото настоятелството трябва да реши, то е информирано и ще се събере. Освен това, кметът на "Изгрев" призна, че няма как подписалата договора школа да знае, че няма решение на настоятелството за мандат към председателя на читалището да сключи договор.

На министъра няма да се извинявам, защото никъде не съм го обидил. Защо да се обижда от проверка, попита Георгиев. Той разкри, че адвокат му се обадил и му дал срок от 3 дни да се извини на Мариан Бачев. Не знам какво съм говорил, като съм говорил само за проверката. Днес изтече срокът да се извиня, предполагам ще ми бъде заведено дело, заяви кметът на "Изгрев". И добави, че стои въпросът колко е морален случаят, след като Мариан Бачев е хем министър на културата, отговарящ за читалищата, хем и школата-наемател е негова. Д-р Георгиев постави и въпросът какво пише в Търговския регистър за школата и собствеността на Бачев.

За финал кметът изрази надежда, че и стигащата до "Изгрев" криза с боклука ще бъде бързо решена.

