Тир пламна в движение на пътя Ямбол - Елхово

29 октомври 2025, 19:24 часа 415 прочитания 0 коментара
Тир се запали в движение на пътя Ямбол – Елхово. Пострадали няма, гори само ремаркето.

Сигналът за инцидента е получен в 17.50 на тел. 112. Шофьорът е успял да откачи влекача на камиона. На място гасят екипи на пожарната от Ямбол. Пътят не е затворен, движението се регулира от екипи на полицията.

