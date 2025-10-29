Тир пламна в движение на пътя Ямбол - Елхово

Тир се запали в движение на пътя Ямбол – Елхово. Пострадали няма, гори само ремаркето.

Още: Тежка катастрофа с жертва и изгоряла кола на Околовръстното в София (ВИДЕО)

Сигналът за инцидента е получен в 17.50 на тел. 112. Шофьорът е успял да откачи влекача на камиона. На място гасят екипи на пожарната от Ямбол. Пътят не е затворен, движението се регулира от екипи на полицията.

Още: Откриха тяло на мъж в изгоряла кола край Бургас