Руи Мота няма да си тръгне от Лудогорец без бой – треньорът извива ръцете на „орлите“ за огромна неустойка

Ръководството на Лудогорец зарадва феновете на тима като обяви във вторник, че Руи Мота повече няма да води „орлите“. От началото на сезона разградчани се представят много слабо и хегемонията им в Първа лига е поставена на карта. Поради тази причина шефовете решиха да се разделят с португалеца като двете страни стартираха преговори за прекратяването на договорите на Мота и неговите помощници.

Уволнението на Мота ще излезе скъпо на Лудогорец

Руи Мота е склонен да си тръгне от Лудогорец, но това няма да стане без бой. Според информация на колегите от „Тема спорт“ португалецът извива ръцете на „орлите“ и настоява да получи огромно обезщетение за предсрочното прекратяване на договора му. Най-вероятно ръководството на разградчани ще клекне и ще плати исканата от Мота сума, но това означава, че авантюрата с неговото назначение ще излезе доста скъпо на българския шампион.

"Орлите" вече търсят заместник на португалеца

През лятото Лудогорец плати неустойка на арменския Ноа, за да може да привлече Руи Мота за треньор. След това пък „орлите“ дадоха и сериозна месечна заплата на специалиста, който обаче не оправда очакванията и логично си събра багажа. Шефовете на разградчани вече търсят заместник на ибериеца. Най-вероятно новият треньор на Лудогорец също ще бъде чужденец, тъй като вероятността Георги Дерменджиев да се завърне в клуба е много малка.

