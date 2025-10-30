Десподов се развихри: ПАОК мачка в Купата на Гърция

Отборът на Кирил Десподов ПАОК записа пета поредна победа снощи. Водачите в Гръцката суперлига нямаха проблеми да продължат добрата си форма и в другата местна надпревара – Купата на Гърция. В мач от третия кръг на състезанието те разгромиха АЕЛ Лариса с 4:1, а Десподов беше пряк участник в два от головете – вкара от дузпа за 3:0 и асистира за четвъртия гол на ПАОК.

ПАОК водеше с 2:0 до 12-тата минута

„Черно-белите“ откриха резултата още във втората минута с гол на Лука Иванушец. Той си освободи пространство пред наказателното поле и с диагонален изстрел прати топката в мрежата. В десетата минута Кирил Десподов имаше първата си възможност да отбележи, но ударът му беше извън вратата. И все пак след две минути ПАОК отново вкара. Този път голмайстор беше Янис Константелиас, който се възползва от подаването на Джонджо Кени.

Десподов вкара за 3:0 и асистира за 4:0

Още преди да са изтекли 20 минути „двуглавите орли“ се рзаписаха за трети път. Янис Константелиас бе задържан в наказателното поле и спечели дузпа. Кирил Десподов се нагърби с изпълнението и беше точен. Така резултатът стана 3:0 в полза на ПАОК още в 17-тата минута. В 31-вата минута капитанът на българския национален отбор записа и второто си пряко участие за гол в мача. Той центрира към Анестис Миту, който беше точен за 4:0.

ПАОК е първи в Гръцката суперлига, като все още е непобеден

През второто полувреме „черно-белите“ намалиха темпото и допуснаха един гол в тяхната врата. В 75-тата минута почетното попадение за АЕЛ вкара Любомир Тупта. Така ПАОК записа първата си победа за Купата на Гърция и се настани на 11-то място във временното класиране, а АЕЛ остана на 17-та позиция с 1 точка. В Гръцката суперлига ПАОК е на върха с 20 точки, които спечели в 8 мача – 6 победи, 2 равенства и нито една загуба. В Лига Европа отборът на Кирил Десподов е на 20-то място с 4 точки от 3 мача – 1 победа, 1 равен и 1 загуба.

