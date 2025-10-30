Войната в Украйна:

Изненада с цената на петрола след срещата на Тръмп със Си Дзинпин

30 октомври 2025, 10:01 часа 587 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия, въпреки че американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще намали митата за Китай след срещата си с президента Си Дзинпин в Южна Корея. Инвеститорите обаче са скептични, че това ще отбележи края на търговската война между Вашингтон и Пекин, предаде Ройтерс. Тръмп обяви след срещата, че ще намали митата върху вноса от Китай от 57 на 47 на сто в рамките на едногодишно споразумение.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент поевтиняха с 20 цента или 0,31 на сто до 64,72 долара за барел тази сутрин.

Контрактите за американския суров петрол спаднаха също с 20 цента или 0,33 на сто до 60,28 долара за барел.

Вчера и двата договора поскъпнаха съответно с 52 и 33 цента.

 

Споразумението между САЩ и Китай предвижда Пекин да възобнови покупките на американска соя, да поддържа износа на редкоземни елементи и да предприеме мерки срещу незаконната търговия с фентанил.

"Пазарът вече може да види нещата такива, каквито са, без цялото натрупано напрежение и политическите манипулации", коментира Вандана Хари, основател на анализаторската компания Vanda Insights.

"Това е временно и незначително намаляване на напрежението, което беше представяно като "търговско споразумение", добави той.

Междувременно Управлението за федерален резерв снощи намали основните лихви в САЩ, в съответствие с пазарните очаквания, което може да повиши икономическата активност в страната, а оттам и търсенето на петрол.

Въпреки това, централната банка сигнализира, че това може да е последното лихвено понижение за тази година, тъй като спирането на работата на американското правителство ограничава достъпа до нови икономически данни.

 

Пламен Иванов
