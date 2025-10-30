"Ну, погоди": Западните санкции срещу руския петрол работят

Руската икономика е имунизирана срещу западните санкции, нищо не ѝ влияе – тази мантра беше налагана от самото начало на войната в Украйна. За да бъде опровергана, редица експерти обясняваха, че ефектът от санкциите няма да е бърз, а ще се прояви в по-средносрочен и дългосрочен план. Постоянно беше уточнявано и, че за да работят, санкциите трябва да се спазват т.е. да има достатъчно контрол, за да не се позволява на руснаците да минават през задни вратички. Приближавайки края на четвъртата година от старта на подпалената от руския диктатор Владимир Путин война в Украйна, вече има все повече и все по-неоспорими сигнали, че Путинова Русия започва да прилича на вълка от "Ну, погоди" в една от първите серии на легендарната анимация – когато се клатушкаше под щангата на спортния ден и една пеперуда кацна върху единия край на тежестите, с което преобърна всичко (от 29-та минута нататък):

Руският петролен танкер "Фурия", който е бил натоварен със 730 000 барела суров петрол, е променил рязко курса си, докато е плавал през Балтийско море. Първоначално подаденият маршрут от плавателния съд е бил от Приморск до индийския щат Гуджарат, където работят някои от най-големите индийски рафинерии на Reliance Industries и Baharat Petroleum. Само че след като тръгва на 20 октомври към Индия, танкерът влезе в положение на дрейф във водите между Германия и Дания на 28 октомври. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп наложи нови санкции, на руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", уточнява Bloomberg – Още:

Междувременно, индиският енергиен гигант HMEL спря покупките на руски петрол. Като причина за това решение бяха посочени новите американски санкции, както и наложените ограничения от ЕС, съобщи го The Economic Times. HMEL е собственост на индийския милиардер Лакшми Митал.

Не всичко за Путинова Русия обаче е катранено черно. Японският премиер Санае Такаичи каза при визитата на Доналд Тръмп в Южна Корея за срещата на Азиатско-тихоокеанското икономически сътрудничество, че Страната на изгряващото слънце не може да намали повече доставките на руски газ и петрол, предаде Reuters. Специално за втечнения газ, 9% от от японския внос е руски. Две японски компании остават и съакционери в проекта "Сахалин-2", който разработва две газови находища в Охотско море.