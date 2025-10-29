"Има неистини": За министър Бачев гей скандалът уронвал престижа му, обясни и за обвинения актьор

"Има неистини, които ми оронват престижа. Неистина е, че ме свързват с човек, срещу когото тече съдебно производство, което няма нищо общо с мен." Това заяви министърът на културата Мариан Бачев на брифинг след края на правителственото заседание в сряда във връзка с повдигнатите обвинения на четирима души, сред които е и актьорът Росен Белов, за престъпление, свързано с принуда, при което е използвано оръжие.

Бачев обясни, че колегата му Росен Белов не е бил част от Министерството на културата и не е имал трудово-правни отношения с фондацията "Аркадия Фюжън Арт", а е работил по граждански договор, както всички останали.

Неистините

"Аз не виждам казус и затова съм изумен от преекспонирането на ситуацията", каза министърът, цитиран от БТА. По думите му театралната работилница е негова, но това не я свързва с делото. "Цялото читалище и залата, в която тренираме, са с камери, които записват. Това е обидно", допълни той.

Министърът подчерта, че няма нищо общо със ситуацията, която се коментира публично. "Аз нямам нищо общо с нещо, към което нямам отношение", каза той.

Бачев посочи, че в публичното пространство се разпространяват твърдения, които не отговарят на истината. "Пишат, че ми е съдружник – не е вярно. Питат защо не съм играл представление в понеделник – а аз играх, и то в неделя", каза той. Според него Белов е "прекрасен професионалист".

На въпрос дали го смущава разследването срещу колегата му, министърът заяви, че не го смущава, тъй като "той е пълнолетен гражданин и носи отговорност за постъпките си".

Бачев коментира и появилата се информация за подписка в негова защита. "Не съм инициирал подписката. Тя предполага, че има за какво да се защитавам, а аз нямам нужда от защита, защото нямам проблем", посочи той.

Относно коментарите на кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев, министърът заяви, че голяма част от тях са "откровена неистина". "Той твърди, че има заплаха, а аз твърдя, че нотариално заверената покана, която съм изпратил, е единственият законен инструмент да потърся правата си. Това е най-законният начин – чрез закона", каза още Бачев