Кола и микробус се сблъскаха край Стара Загора, има пострадали

Двама души са откарани в здравно заведение след катастрофа на главния път от Стара Загора към Димитровград в района на надлеза над автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирани от БТА.

Сигнал за инцидента е постъпил около 13:20 часа. По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил и микробус. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Пострадалите са двамата водачи, на които се оказва медицинска помощ. Временно движението в района на местопроизшествието е преустановено, като е създаден обходен маршрут през селата Християново и Памукчии.

На място има полицейски екип.

В момента включването по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас от този пътен възел е преустановено поради ремонтни дейности.

