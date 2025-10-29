Войната в Украйна:

За закани към шефа на районното: Осъдиха кмета на Дупница

29 октомври 2025, 15:23 часа 399 прочитания 0 коментара
За закани към шефа на районното: Осъдиха кмета на Дупница

Кметът на Дупница Първан Дангов е признат за винове нза отправяне на закани спрямо длъжностно лице, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил. Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд. "Ще обжалвам, разбира се. Нищо от казаното не отговаря на истината. Имам 15-дневен срок за обжалване на втора инстанция и се надявам на справедливо решение на съда", каза за БТА Дангов.

ОЩЕ: След като стана обществен въпрос: Заплатата на кмета на Дупница се изясни

В какво е обвинен?

На 15 март 2024 г. подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР в граса Йордан Зарев. С агресивен тон той изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница.

Зарев обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор. 

В отговор на това Първан Дангов се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице Зарев по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки. Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му, пише в прессъобщение от държавното обвинение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Прокуратурата повдигна обвинение срещу кмета на Дупница Първан Дангов

В следващите дни здравословното състояние на Зарев се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство. Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от три месеца "лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Дело Дупница заплаха Първан Дангов информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес