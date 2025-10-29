За закани към шефа на районното: Осъдиха кмета на Дупница

Кметът на Дупница Първан Дангов е признат за винове нза отправяне на закани спрямо длъжностно лице, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил. Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд. "Ще обжалвам, разбира се. Нищо от казаното не отговаря на истината. Имам 15-дневен срок за обжалване на втора инстанция и се надявам на справедливо решение на съда", каза за БТА Дангов.

В какво е обвинен?

На 15 март 2024 г. подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР в граса Йордан Зарев. С агресивен тон той изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница.

Зарев обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.

В отговор на това Първан Дангов се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице Зарев по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки. Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му, пише в прессъобщение от държавното обвинение.

В следващите дни здравословното състояние на Зарев се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство. Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от три месеца "лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок.