Войната в Украйна:

Сигнали за бомби в посолствата на САЩ и Франция в София

29 октомври 2025, 13:35 часа 114 прочитания 0 коментара
Сигнали за бомби в посолствата на САЩ и Франция в София

Два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, са получени днес. Tе са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Двете посолства работят нормално. 

ОЩЕ: За да забави полета, за който закъсняла: Жена съобщи, че има бомба в самолета

Бомба в самолета?

В началото на месеца жена беше задържана, защото подаде фалшив сигнал за бомба на Летище "Васил Левски" в София. На 2 октомври вечерта на телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания.

Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ-София, сектор "Специални тактически действия" в РДГП-Аерогари и дирекция "Сигурност" на летището. Взривно устройство не е открито.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.

ОЩЕ: Сигнали за бомби затвориха сръбски училища

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1.

Уведомен е прокурор и по случая се води разследване.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Сигнал за бомба Франция САЩ посолства информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес