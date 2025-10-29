Сигнали за бомби в посолствата на САЩ и Франция в София

Два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, са получени днес. Tе са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Двете посолства работят нормално.

Бомба в самолета?

В началото на месеца жена беше задържана, защото подаде фалшив сигнал за бомба на Летище "Васил Левски" в София. На 2 октомври вечерта на телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания.

Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ-София, сектор "Специални тактически действия" в РДГП-Аерогари и дирекция "Сигурност" на летището. Взривно устройство не е открито.

При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1.

Уведомен е прокурор и по случая се води разследване.