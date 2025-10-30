Тръмп и Си Дзинпин са постигнали съгласие по темата "Украйна", но "понякога трябва да ги оставим да се сражават" (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че с китайския лидер Си Дзинпин са се съгласили да работят "заедно" за постигане на мир в Украйна. Двамата се срещнаха в южнокорейския град Бусан в кулоарите на събитието на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. "Украйна – и двамата ще работим заедно – съгласни сме, че страните са в конфликт и понякога трябва да ги оставим да се сражават, предполагам. Това е лудост. Но той ще ни помогне и ще работим заедно по въпроса за Украйна", сподели републиканецът.

Тръмп и Си са разговаряли по темата "Украйна" много дълго, стана ясно от думите на американския държавен глава, дадени пред журналисти на борда на Air Force One. "Не можем да направим много", твърди все пак републиканецът, който изгради цялата си предизборна кампания с думите, че ще спре войната в рамките на 24 часа.

Тръмп: "Печелим от войната, но не искам да говоря за печалба"

„Той купува петрол от Русия от доста дълго време, но не дискутирахме много петрола. Говорихме за съвместна работа, за да видим дали можем да сложим край на тази война“, допълни Тръмп.

„Не засяга Китай, не ни засяга и нас. Не искам да вижда 6-7-8 хиляди млади хора, най-вече войници, да бъдат убивани. На нас не ни струва нищо. Всъщност дори печелим пари, но не искам да говоря за печалба, дори не ме интересува в този случай“. Тръмп повтори как САЩ продават оръжия на страните от НАТО и те ги прехвърлят в Украйна, след като платят пълната цена.

Американският президент посочи, че темата "Тайван" не е била дискутирана.

Позицията на Китай

Все още няма официално изявление от Пекин по темата с войната в Украйна.

Китай вече осъди санкциите на ЕС и САЩ срещу руски и китайски компании, а наказателните мерки на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" удариха сериозно по един от големите купувачи на руски петрол - според Reuters най-големите държавни петролни компании в Китай са спрели покупките на нефт от Русия след въвеждането на ограниченията. Що се отнася до войната, Пекин твърди, че заема неутрална позиция, но вече усили икономическото си партньорство с режима на Владимир Путин, праща му стоки с двойна употреба, а според някои медийни разследвания - и двигатели за дронове: Видеозапис изобличи Китай как помага на Русия с дронове срещу Украйна.

Същевременно сателитни снимки разкриха, че санкционираният руски танкер за втечнен природен газ „Perle“ прехвърля 170 000 м³ синьо гориво на свързаната с Хонконг компания CCH Gas близо до Малайзия. Това е първият документиран случай на кораб, свързан с Китайската народна република, който помага на Руската федерация да заобиколи новите енергийни санкции на САЩ. Прехвърлянето се е състояло само няколко дни след като Тръмп наложи наказателните мерки на „Роснефт“ и „Лукойл“, съобщава Bloomberg.

Явно Русия в момента оборудва своите планиращи бомби UMPB-5R с китайски турбореактивни двигатели SW800Pro-Y, което увеличава обхвата им на удара до около 130 км. Снимки потвърждават използването на двигателя при последните атаки срещу Полтава и Лозова. Модернизацията позволява на руските самолети да излитат отвъд обсега на украинските противовъздушни сили.

