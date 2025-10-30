Бомбена атака срещу представител на гръцкото МВнР

Заместник-министърът на външните работи Хари Теохарис осъди палежа на политическия му офис в атинския квартал Агиос Димитриос, наричайки го „акт на малодушие, сляпо насилие и пряко посегателство срещу демокрацията“, предаде гръцкото издание Kathimerini. Неизвестни нападатели поставиха импровизирано запалително устройство на входа на офиса, докато служителите са били вътре, причинявайки щети на вратата. Няма съобщения за пострадали.

Депутатът от „Нова демокрация“ заяви, че атаката е насочена срещу „институциите и самия политически живот“.

„Демокрацията обаче не се поддава на сплашване, не е тероризирана и няма да отстъпи пред онези, които се опитват да ѝ навредят“, каза Теохарис.

„Нова демокрация“ осъди това, което нарече „фашистки акт“.

Други нападения над политици в Гърция

Припомняме, че наскоро група от около 25 души с качулки нападнаха гръцкия депутат от "Нова демокрация" и бивш министър Макис Воридис и семейството му в Ираклион, Крит.

През август депутатът от партията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис "Нова демокрация" Стратос Симопулос беше обект на бомбена атака. Ставаше въпрос за атака с импровизирани взривни устройства срещу жилищната сграда, където той живее в Солун. Впоследствие се оказа, че това е било сълзотворен газ. Потърпевшият чул силна експлозия и си помислил, че е резервоар за газ, но след това Службата за борба с тероризма го уведомила, че става въпрос за експлозия от газови кутии на входа на жилищната сграда. През май друг гръцки депутат от управляващата в Гърция партия "Нова демокрация" стана мишена на подпалвачи. Става въпрос за Максимос Харакопулос, пред чийто дом също избухна експлозия. ОЩЕ: Бил на Крит със семейството си: Мъже с качулки нападнаха депутат и бивш министър