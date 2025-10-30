Любопитен завой в курса на еврото към долара

Курсът на еврото направи любопитен завой спрямо долара в последните 24 часа, като първо пое надолу и падна поднивото от 1,16 към американската валута, но тази сутрин отново върви възходящо, след понижението на американските лихви. През септември еврото беше достигнало много високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1622 долара или близо до курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1636 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 14 октомври, когато беше на ниво 1,1548 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.