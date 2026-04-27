Обявиха номинациите за наградите "Аскеер": Вижте всички имена и спектакли

27 април 2026, 17:18 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: Фондация Аскеер
За 35-и път ще бъдат връчени наградите "Аскеер" за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Събитието е на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, информират домакините от театър "Българска армия" и фондация "Академия Аскеер". 

Те припомнят, че призовете са единствени по рода си в България – присъждат се от артисти за артисти. Всяка награда е израз на професионалния и естетически избор на хора, които активно създават театър. Единадесетте спектаклови категории на "Аскеер 2026" обхващат постановки с премиера в периода от 1 април 2025 до 31 март 2026 г.

Отличниците

"Влюбеният дирижабъл" (по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов – Драматичен театър "Николай О. Масалитинов" – Пловдив) събира най-много номинации в различни категории – изгряваща звезда (Паола Маравиля), сценография (Ванина Цандева), костюмография (Мария Колева), театрална музика (Сашко Костов и Явор Карагитлиев), режисура (Диана Добрева) и най-добро представление. 

След него се нарежда "Албион" от Майк Бартлет (Младежки театър "Николай Бинев") с номинации за поддържаща женска роля (Станка Калчева), поддържаща мъжка роля (Божидар Йорданов, Кирил Недков), сценография (Елис Вели), режисура (Зафир Раджаб) и най-добро представление.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Новата танцувална зала" от Енда Уолш ("Театър 199") е с три номинации – изгряваща звезда (Теодор Кисьов), театрална музика (Антони Дончев) и водеща женска роля (три актриси).

Всички номинации

Фотограф: Борис Урумов

В категорията "Съвременна българска драматургия" номинациите са определени от комисия с председател проф. Камелия Николова и членове Анита Ангелова, проф. Владимир Атанасов, Меглена Караламбова и проф. Ромео Попилиев. Номинирани са Елена Телбис за "Слон в стаята" ("Театър 199"), Оля Стоянова за "Пукнатини" (Драматично-куклен театър "Иван Радоев" – Плевен) и Пресиян Кузов за "Ръкавица" (Драматичен театър – Търговище).

В категория "Изгряваща звезда" са номинирани Паола Маравиля за ролите ѝ в "Лицето на ближния" и "Влюбеният дирижабъл", Петар Андреев за "Зимата на червените фенери" и Теодор Кисьов за участията му в "Новата танцувална зала" и "Трябва и някакво действие, Хамлете". 

При поддържащите роли номинираните актриси са Мария Сотирова ("Берлин, Берлин"), Радена Вълканова ("Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката") и Станка Калчева ("Албион"), а при актьорите – Алексей Кожухаров ("Берлин, Берлин"), Божидар Йорданов и Кирил Недков (и двамата за "Албион").

В категориите за сценография и костюмография са номинирани Ванина Цандева, Елис Вели, Никол Трендафилова, Мариета Голомехова, Марина Райчинова и Мария Колева, а заглавията са "Влюбеният дирижабъл", "Албион", "Слугините", "Трейнспотинг", "Невидимо дете", "Сън в лятна нощ". 

За театрална музика са номинирани Антони Дончев ("Новата танцувална зала"), Петя Диманова ("Сън в лятна нощ") и Сашко Костов и Явор Карагитлиев ("Влюбеният дирижабъл").

В категорията за водеща женска роля са номинирани Боряна Йовчева ("Жената-комбини"), Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева ("Новата танцувална зала") и Ирини Жамбонас ("Сън в зимна нощ"). При водеща мъжка роля отличените са Богдан Бухалов ("Трейнспотинг"), Ивайло Христов и Атанас Атанасов ("Последната нощ на Сократ") и Мариян Стефанов ("Бай Ганьо"). 

В категория "Моноспектакъл" са номинирани "Аз, която те обича", "Викове от подземието" и "Трима крале", а в режисуратаДиана Добрева ("Влюбеният дирижабъл"), Зафир Раджаб ("Албион") и Крис Шарков ("Зимата на червените фенери").

За най-добро представление се съревновават "Албион", "Влюбеният дирижабъл" и "Последната нощ на Сократ".

Тази година "Академия Аскеер" удостоява с почетен "Аскеер" сценографа Младен Младенов, а голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство се присъжда на актрисата Мария Стефанова.

Галаспектакълът по връчването на наградите е поверен на творчески екип с режисьор Иван Урумов, сценарист Лиза Шопова, сценограф и костюмограф Нина Пашова и музикален продуцент Добрин Векилов – Дони, съобщава БТА.

Яна Баярова
